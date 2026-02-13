Faschingsumzüge und der Tanz der Marktfrauen beeinträchtigen in den kommenden Tagen auch den ÖPNV. Worauf Fahrgäste achten müssen.

Aufgrund einiger Faschingsveranstaltungen kann es in München zu Beeinträchtigungen bei Bussen und Tram-Bahnen kommen.

In den kommenden Tagen gibt es in München zahlreiche Faschingsveranstaltungen und -umzüge, die auch Einfluss auf den Betrieb von Bussen und Trambahnen haben.

Sonntag, 15. Februar, Oberföhring

Am Sonntag findet in Oberföhring der Faschingsumzug "Gaudiwurm" statt, daher sind zeitweise Straßen in Oberföhring und Johanneskirchen gesperrt. Aus diesem Grund müssen zwischen 12 und 15 Uhr die Buslinien 50, 154, 187 und 188 umgeleitet werden, auch bei der Tramlinie 17 kann es zu Beeinträchtigungen kommen.

So verkehren die Busse im betroffenen Zeitraum:

Der Bus 50 kann den Abschnitt St. Emmeram – Johanneskirchen Bf. nicht bedienen und verkehrt nur zwischen Dessauerstraße und Unterföhring, Feringastraße Ost.

kann den Abschnitt St. Emmeram – Johanneskirchen Bf. nicht bedienen und verkehrt nur zwischen Dessauerstraße und Unterföhring, Feringastraße Ost. Der Bus 154 kann den Abschnitt Johanneskirchen Bahnhof – Westerlandanger nicht bedienen und verkehrt nur zwischen Nordbad und Johanneskirchen Bf. An der Haltestelle Johanneskirchen Bf. hält der Bus am Haltepunkt der Linie 50. Ab 13 Uhr können auch die Haltestellen Freischützstraße bis Johanneskirchen Bf. West nicht mehr angefahren werden.

kann den Abschnitt Johanneskirchen Bahnhof – Westerlandanger nicht bedienen und verkehrt nur zwischen Nordbad und Johanneskirchen Bf. An der Haltestelle Johanneskirchen Bf. hält der Bus am Haltepunkt der Linie 50. Ab 13 Uhr können auch die Haltestellen Freischützstraße bis Johanneskirchen Bf. West nicht mehr angefahren werden. Der Bus 187 kann den Abschnitt Arabellapark – Grüntal nicht bedienen und verkehrt nur zwischen Michaelibad und Rümelinstraße.

kann den Abschnitt Arabellapark – Grüntal nicht bedienen und verkehrt nur zwischen Michaelibad und Rümelinstraße. Der Bus 188 kann in Richtung Daglfing Bahnhof den Abschnitt Unterföhring, Feringastraße – Lohengrinstraße nicht bedienen und wird über Effnerstraße und Föhringer Ring umgeleitet. Auf der Umleitungsstrecke werden die Haltestellen Effnerstraße und Priel der Linie 187 mitbedient. In Richtung Unterföhring, Fichtenstraße entfallen die Haltestellen Bürgerpark Oberföhring bis St. Emmeram.

kann in Richtung Daglfing Bahnhof den Abschnitt Unterföhring, Feringastraße – Lohengrinstraße nicht bedienen und wird über Effnerstraße und Föhringer Ring umgeleitet. Auf der Umleitungsstrecke werden die Haltestellen Effnerstraße und Priel der Linie 187 mitbedient. In Richtung Unterföhring, Fichtenstraße entfallen die Haltestellen Bürgerpark Oberföhring bis St. Emmeram. Die Tram 17 kann im Bereich der Haltestelle St. Emmeram kurzzeitig wegen des querenden Faschingsumzuges gestoppt werden. Es kann zu Abweichungen im Fahrplan kommen.

Dienstag, 17. Februar, Innenstadt

Wegen des Tanzes der Marktfrauen am Viktualienmarkt am Faschingsdienstag, 17. Februar, sind zeitweise Strecken in der Innenstadt gesperrt. Daher werden im Zeitraum von etwa 4 bis 21 Uhr die Buslinien 52, 62 und 132 umgeleitet.

Die Buslinien 52 und 62 verbinden die Haltestellen Blumenstraße und Sendlinger Tor direkt. Die Haltestellen Viktualienmarkt, Marienplatz (Rindermarkt) und St.-Jakobs-Platz können nicht angefahren werden.

verbinden die Haltestellen Blumenstraße und Sendlinger Tor direkt. Die Haltestellen Viktualienmarkt, Marienplatz (Rindermarkt) und St.-Jakobs-Platz können nicht angefahren werden. Der Bus 132 wendet vorzeitig am Isartor und fährt von dort weiter zur Haltestelle Isartor / Zweibrückenstraße. Der Abschnitt Tal – Marienplatz – Viktualienmarkt – Schrannenhalle entfällt.

Dienstag, 17. Februar, Allach

Wegen eines Faschingsumzuges am Faschingsdienstag, 17. Februar, müssen die Buslinien X36, 160 und 164 in Allach im Bereich der Georg-Reismüller-Straße von ca. 13:30 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr umgeleitet werden.