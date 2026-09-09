Die Täter sprühen politische Parolen auf etliche Betonelemente. Da die Teile nur aufwendig gereinigt werden müssen, wird der Sachschaden auf eine halbe Million Euro geschätzt. Kommt es jetzt zu Verzögerungen bei der Fertigstellung?

Im Forstenrieder Park in der Nähe von München entsteht eine neue Windkraftanlage. Die Baustelle im Bereich Max-Josef-Geräumt ist jetzt Ziel eines offenbar politisch motivierten Angriffs geworden. Der Staatsschutz beim Polizeipräsidium München ermittelt. Ein Hinweis, dass die Täter in der linken Szene vermutet werden.

Dutzende Betonelemente beschädigt

Ein Mitarbeiter des beauftragten Bauunternehmens bemerkte auf der Baustelle am Montag gegen 7 Uhr, dass mehrere Dutzend der runden Betonelemente mit Farbe besprüht worden waren. Die bisher unbekannten Täter sprühten verschiedene Parolen auf die Betonelemente: "Windkraft stoppen", "Eure Welt des Raubbaus kotzt uns an" und "Fake-News-Schöbl". Letzteres könnte eine Anspielung auf Professor Dr. Sören Schöbel-Rutschmann sein. Er ist ein deutscher Landschaftsarchitekt, Forscher und Professor für Landschaftsarchitektur an der Technischen Universität München. Sören Schöbel-Rutschmann hat mehrere Publikationen und wissenschaftliche Arbeiten verfasst, u. a. zu Themen wie Klimaschutz und Energiewende.

Rund eine halbe Million Euro Schaden

Beschmiert wurden nach Angaben eines Sprechers des Unternehmens Windkraft-Forsterieder-Park 50 Betonelemente. Sie sind jeweils etwa 2,8 Meter hoch. Die Elemente sind mit einem Speziallack beschichtet, der Witterungseinflüssen besser widersteht. Daher ist die Reinigung der Betonelemente vermutlich sehr aufwendig. Einige Teile müssen eventuell komplett ausgetauscht werden, heißt es. Wie viele es sein werden, steht noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Sechs Türme geplant, Fertigstellung 2027

Durch den Farbanschlag könnte es zu Verzögerungen bei der Fertigstellung der Anlage kommen. Man habe aber einen entsprechenden Zeitpuffer, der bei der Planung bereits eingerechnet wurde, so der Unternehmenssprecher. Insgesamt sollen im Forstenrieder Park sechs Windkrafttürme entstehen. Einer ist bereits fertiggestellt. Da beginnt der Innenausbau. Die komplette Anlage soll 2027 in Betrieb gehen.

Die Gemeinde Neuried gehört mit Pullach, Baierbrunn und Schäftlarn zu den Initiatoren der Windkraft Forstenrieder Park. Vier der insgesamt sechs Windräder sind über Bürgerbeteiligungen in den Händen von Bürgerinnen und Bürgern. Sie konnten sich finanziell am Windpark über die beiden Bürgerenergiegenossenschaften "BENG" und "EGF" beteiligen.

Täter auf Überwachungsvideo zu sehen?

Die Baustelle und der Lagerplatz für Material und Baustoffe sind mit Überwachungskameras ausgestattet. Demnach müsste eigentlich ein Video der Täter vorliegen. Die Polizei hat die Aufnahmen sichergestellt und wertet sie derzeit aus. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen wurden zudem am Tatort durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen hat beim Staatsschutz des Polizeipräsidiums München das Kommissariat K43 übernommen. K43 ist für Straftaten aus der linken Szene zuständig.

Polizei bittet um Unterstützung

Der oder die bislang unbekannten Täter besprühten die Betonelemente laut Polizei vermutlich am vergangenen Wochenende im Zeitraum vom 5.9.2026, 17 Uhr, bis 7.9.2026, 7 Uhr, mit politischen Schriftzügen. Wer hat in dieser Zeitspanne im Bereich der Max-Josef-Geräumt, Hompesch Geräumt und Ludwigs-Geräumt (Forstenrieder Park) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.