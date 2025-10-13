Familienstreit eskaliert in München: Tochter bedroht Eltern mit Küchenmesser

Großeinsatz der Polizei am Sonntagabend im Münchner Stadtteil Waldtrudering. Mehr als zwei Dutzend Polizisten und das USK sind im Einsatz. Der Teenager kommt in eine psychiatrische Klinik.

13. Oktober 2025 - 13:36 Uhr

Das Unterstützungskommando (USK) zählt zu den spezialisierten Kräften der bayerischen Polizei. Eine Einheit war auch am Wochenende in Waldtrudering im Einsatz. (Symbolbild)

Die Eltern gerieten am Sonntagabend mit dem noch minderjährigen Mädchen in Streit. Gegen 21 Uhr eskalierte die Lage in dem Einfamilienhaus in Waldtrudering. Die Tochter griff nach Polizeiangaben zu einem Küchenmesser und bedrohte damit Vater und Mutter.

Die Eltern flüchteten daraufhin aus der Wohnung und sperrten sich im Keller ein. Über Handy verständigten sie den Polizeinotruf. Die Einsatzzentrale schickte rund ein Dutzend Streifen zu der Adresse, darunter auch eine Spezialeinheit, das Unterstützungskommando (USK). Die Beamten umstellten das Gebäude.

Die Tochter hielt sich weiterhin in der Wohnung auf. Die Beamten öffneten die Tür und nahmen das Mädchen fest. Die Jugendliche, zu der die Polizei aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben macht, wurde festgenommen. Sie leistete keinen Widerstand. Sie befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, so ein Polizeisprecher am Montag. Sie wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Ihre Eltern blieben unverletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es zu keinen konkreten Bedrohungshandlungen. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.