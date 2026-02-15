Familiengeheimnis um Alessandra Meyer-Wölden gelüftet: Mit welchem Münchner sie verwandt ist

Der Roses and Love Ball feiert die Liebe und die Vielfalt – für die einen ein Pendant zur Siko, für andere offenbart sich ein Familiengeheimnis.

Engelsflügel, Federn, Latex, Leder, Barockkostüme, Drags und Queens, dazwischen Gentlemen im edlen Smoking und Damen in Abendroben: Gemeinsam mit Gregor Leutgeb veranstaltete Christian Eberle den "Roses and Love Ball", der zum zweiten Mal im Deutschen Theater stattfand.

"Diese rauschende Ballnacht vereint Prominenz, Wirtschaft, Politik und Medien zugunsten sozialer Projekte wie dem Kinderhospiz München und Regenbogen e.V. – ein Abend zwischen Eleganz, Musik, Netzwerk und gesellschaftlicher Verantwortung", so Eberle. Das Mega-Projekt mit mehr als 1200 Gästen stand unter dem Motto: "Ein Ball für alle und leben und leben lassen. Denn über allem steht der gegenseitige Respekt!"

"Gegengewicht zur Sicherheitskonferenz"

Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz sagt zur AZ: "Freitag der 13. eben, das ist mein Glückstag, deshalb bin ich heute auch hier! Für mich ist diese bunte Wohltätigkeitsveranstaltung ein Gegengewicht zur Sicherheitskonferenz, alle sind in einem Ausnahmezustand, der Ball ist das Pendant dazu, nimmt dem Ganzen die Schwere. In unserem Leben soll auch die Leichtigkeit wieder mehr Gewicht haben."

Rot und Rosa: Uschi Dämmrich von Luttitz (M). © ABR-Pictures / Petra Schönberger

Entertainerin Gloria Gray, erneut Botschafterin der fulminanten Soiree, beschreibt es so: "Der Roses and Love Ball ist die Idee, die Vision, die Umsetzung und Location mit exotischen, teils paradiesischen Gästen, alles ist friedlich, das ist Liebe! Hier treten heute die besten Performancekünstler auf und es gibt eine großartige Show, die Avantgardista. Wir haben vom letzten Mal gelernt und reden weniger – dafür soll mehr getanzt werden", so Gray.

Auch Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz (Mitte) war mit einer ungewöhnlichen Dirndl- und Lederhosen-Show dabei. © privat

Gewicht ist "Staatsgeheimnis"

Grays Dekolleté ist nach einer Brustverkleinerung sichtlich geschrumpft. "Nur noch ein Viertel von dem, was es vorher war! Jetzt ist aber alles nach oben gepusht und eingeschnürt in die Corsage", erklärt sie und dreht sich kokett im Daniel-Fendler-Kostüm vor den Fotografen. Zudem achtet sie seit letztem Sommer auf ihr Gewicht und zählt Kalorien. "Das ist ein Auf und Ab. Wie viel ich wiege, ist aber ein Staatsgeheimnis", meint sie lachend.

Amüsierten sich gut: Gaby Dohm und Gloria Gray. © GG Archiv

Gemeinsame Moderation: Schauspielerin, Sängerin, Varietékünstlerin und Thierry-Mugler-Muse Nina de Lianin und Alessandra Meyer-Wölden, sie erschien im schwarzen Overall. Die AZ darf einen Blick backstage werfen: 44 Models, sieben Designer, ferner 60 Stylisten und Haare-Make-up-Artisten sind seit dem frühen Nachmittag im Einsatz. Ramona Wagner, die sich um die Fashion-Show und Social Media kümmert, sagt: "Wir hatten nur sieben Wochen Zeit für die Vorbereitung. Das Ganze macht aber unglaublich Spaß, jeder kann hier so sein, wie er will, ganz ohne Kleidervorschriften. München ist ja nach wie vor etwas beige." Wagner ist seit drei Jahren auch privat an der Seite von Veranstalter Christian Eberle.

Auch dabei: Tom Novy mit Freundin sowie Giulia Siegel (rechts). © ABR-Pictures/Petra Schönberger

Verwandtschaftsgeheimnis gelüftet

Thomas Linsmayer, Intendant des Deutschen Theaters, lüftet für die AZ ein Geheimnis: "Sandy Meyer-Wölden und ich haben ja denselben Urgroßvater, er war der berühmte Geiger Henri Marteau. Unsere Familien sind über diese Linie nach Frankreich verbunden, wir sind uns allerdings kaum begegnet, sie wohnt ja ganz woanders und führt ihr Promileben mit ihren schillernden Beziehungen, und ich bin ja immer hier im Theater. Heute gibt es eine tolle Verwandtschaftsbegegnung!"

Meyer-Wölden, geflasht: "Ich habe das heute erst herausgefunden, das müssen der Thomas und ich erst mal sortieren – wir treffen uns dazu so schnell wie möglich privat."