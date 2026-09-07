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Familie aus München stürzt in Trentino ab: Kleinflugzeug muss auf Skipiste notlanden

Im Trentino verunglückt eine Cessna mit einer Familie aus München. Dabei haben die drei Insassen Glück im Unglück.
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Das Kleinflugzeug prallte heftig auf abschüssiges Gelände.
Das Kleinflugzeug prallte heftig auf abschüssiges Gelände. © -/Italienische Bergrettung/dpa
Trient

Bei einem Flugunfall in Norditalien sind drei Deutsche verletzt worden. Ein Kleinflugzeug vom Typ Cessna geriet im Trentino in eine technische Störung und verlor während des Fluges rasch an Höhe, wie die Behörden mitteilten. Der Pilot versuchte nach ersten Erkenntnissen, auf einer Skipiste notzulanden. Dabei prallte die Maschine heftig auf abschüssiges Gelände.

An Bord waren nach Angaben der italienischen Bergrettung ein Mann und eine Frau im Alter von Anfang 60 sowie ihre etwa 20 Jahre alte Tochter. Alle drei stammen demnach aus München. Ein Insasse wurde schwerer verletzt, die beiden anderen kamen mit leichteren Verletzungen davon. Sie mussten alle mit Hubschraubern in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen werden.

Einsatzkräfte mussten die drei Insassen aus dem Flugzeug bergen und versorgen.
Einsatzkräfte mussten die drei Insassen aus dem Flugzeug bergen und versorgen. © -/Italienische Bergrettung/dpa

Familie kann Notruf selbst absetzen

Der Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag im Gebiet von Brentonico. Das kleine Flugzeug kam auf einer Piste des Skigebiets San Valentino zum Stillstand. Den Notruf konnten die Insassen noch selbst absetzen. Daraufhin rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Bergretter aus. Die Einsatzkräfte mussten die drei Insassen aus dem Flugzeug bergen und versorgen.

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