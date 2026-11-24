Die Methoden falscher Polizisten werden immer skrupelloser. Über Monate tyrannisierten Anrufer einen Münchner. Weil der über 80-Jährige aus Milbertshofen sich weigerte zu bezahlen, greifen die Trickbetrüger zu einer neuen, umso brutaleren Masche.

Falsche Polizisten gehen immer brutaler vor, um ihre Opfer unter Druck zu setzen. Eine Bande terrorisierte einen Senior aus München-Milbertshofen über rund vier Monate. Weil sich der Mann weigerte, Geld zu überweisen, drohte ihm ein Anrufer mit der Entmündigung durch die Münchner Staatsanwaltschaft.

Der Telefonterror startet im Sommer

Die Anrufe bei dem über 80-Jährigen begannen am 3. August. Der Mann am Telefon behauptete, er sei Polizist. Der Trickbetrüger tischte dem Münchner eine hanebüchene Geschichte auf: Er behauptete, der Senior müsse Geld auf ein bestimmtes Konto überweisen, damit Trickbetrüger festgenommen werden können. Ein absurder Vorschlag. Der Senior zögerte deshalb auch zunächst. Der Münchner war nämlich schon einmal hereingelegt worden. Auch damals gab sich ein Anrufer als Polizist aus. Der Senior überwies damals wie gefordert Geld.

Der Senior fiel schon früher auf Trickbetrüger herein

Diesmal ließ sich der Senior nicht so einfach ins Bockshorn jagen. Er weigerte sich zunächst, Geld zu überweisen. Doch die Trickbetrüger ließen nicht locker. Immer wieder erhielt der Münchner Anrufe aus einem Callcenter. Schließlich drohte einer der falschen Polizisten ganz massiv: Er behauptete, man werde den über 80-Jährigen durch die Staatsanwaltschaft entmündigen lassen, wenn er nicht endlich bezahle. Die Drohungen zeigten Wirkung. Der Senior fing an, Geld auf ein fremdes Konto zu überweisen. Insgesamt waren es fast 30.000 Euro, die die Trickbetrüger dem Mann abknöpften.

Handwerker bewahrt Opfer vor noch höheren Schaden

Am Montag dieser Woche meldeten sich die Trickbetrüger erneut bei dem über 80-Jährigen. Doch diesmal war er nicht alleine. Ein Handwerker war zufällig in der Wohnung des Seniors, um Reparaturen durchzuführen. Der Besucher bekam das Telefonat mit. Was der Handwerker hörte, ließ bei ihm alle Alarmglocken klingeln. Er dachte sofort an Betrug. Er klärte den Senior auf, der anschließend bei der Polizei Anzeige erstattete. Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Vorgehensweise der Täterinnen und Täter ist immer ähnlich. Sie geben sich am Telefon als Polizeibeamte, Amtsträger (z. B. Staatsanwalt) aus und versuchen, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, die vorhandenen Vermögenswerte zu übergeben. Die Strategien der Täter, um an Vermögenswerte zu gelangen, sind mindestens genauso vielfältig wie deren erfundene Geschichten. Ein gesundes Misstrauen ist deshalb die beste Prävention. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf.

So schützen Sie sich

• Grundsätzlich verlangen Krankenhäuser oder Polizei/Staatsanwaltschaften/Gerichte niemals Barzahlungen oder schicken Boten zur Geldabholung.

• Geben Sie keine vertraulichen Informationen heraus und versuchen Sie, die angeblich erkrankte Person direkt zu kontaktieren.

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände.

• Wählen Sie im Zweifel immer die Notrufnummer 110, die ist jederzeit erreichbar.