Der Anrufer behauptete, das Konto der 45-Jährigen sei gehackt worden. Die Münchnerin ließ sich dazu überreden, ihr Vermögen auf ein anderes Konto zu transferieren. Das Geld ist weg, die Kripo ermittelt.

Eine 45 Jahre alte Psychotherapeutin aus München-Obergiesing erhielt am Mittwochabend gegen 21 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich als Finanzberater einer Bank ausgab. Der Anrufer behauptete, das Konto der Münchnerin sei von einem Unbekannten gehackt worden. Ihr Vermögen sei in Gefahr.

Überweisung auf Konto von Neobroker

Um das Geld auf dem Konto vor einem fremden Zugriff in Sicherheit zu bringen, überredete der falsche Finanzberater die Münchnerin dazu, rund 100.000 Euro auf ein Konto bei dem Neobroker Trade Republik zu transferieren. Der Betrüger schickte der Psychotherapeutin dazu per Mail einen Link. Den klickte sie an. Damit gewährte die Münchnerin dem Trickbetrüger allerdings über Windows-Remote den Zugriff auf den PC und damit die Fernsteuerung ihres Computers. Das Geld ist weg, die Geschädigte merkte, dass sie hereingelegt worden war, ging sie zur Polizei und erstattete Anzeige, die Kripo ermittelt.