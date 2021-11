Falsche Polizistin (62) muss wohl in den Knast

Die Frau soll zwei Rentnerinnen aus München und Franken betrogen haben.

München - Die Zeit bis zum Renteneintritt wird die 62-Jährige aus der Nähe von Wolfsburg mit ziemlicher Sicherheit in einer Gefängniszelle absitzen. Ihr droht wegen bandenmäßigen Betrugs im Fall einer Verurteilung vor Gericht eine mehrjährige Haftstrafe.

Die Verdächtige hatte im Spätsommer einer 81-jährigen Frau aus Neuperlach über 20.000 Euro abgeknöpft. Sie hatte sich als Polizistin ausgegeben und das Geld bei dem Opfer abgeholt.

Am vergangenen Freitag tauchte die Trickbetrügerin im oberfränkischen Bad Rodach auf. Sie wurde von der Polizei festgenommen, als sie bei einer 78-Jährigen im Zusammenhang mit einem falschen Gewinnspielversprechen mehrere Tausend Euro abholte, teilte die Polizei in München am Montag mit.

Die 62-jährige Tatverdächtige wurde nach München gebracht. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Sie sitzt in der JVA Stadelheim. Wäre die 62-Jährige eine echte Polizistin, könnte sie in ihrem Alter bald in Pension gehen, so wird sie die nächsten Jahre Gefängniskleidung tragen und einmal am Tag zum Hofgang dürfen.