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Falschaussagen vor Gericht? OEZ-Anschlag beschäftigt Justiz erneut

Zum zehnten Mal jährt sich der Anschlag auf das OEZ in München mit neun Todesopfern in diesem Jahr. Und er beschäftigt jetzt noch einmal die Justiz.
AZ/dpa |
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Neun Menschen wurden bei dem rassistischen Anschlag ermordet.
Neun Menschen wurden bei dem rassistischen Anschlag ermordet. © picture alliance / dpa
München

Zehn Jahre nach dem rassistischen Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München mit neun Todesopfern beschäftigt der Fall noch einmal die Justiz. 

Am Amtsgericht München beginnt heute ein Prozess gegen einen früheren Zeugen. Diesem wird vorgeworfen, im Verfahren gegen den Mann falsch ausgesagt zu haben, der dem Attentäter die Tatwaffe im Darknet verkaufte. 

Prozess wegen möglicher Falschaussagen zu OEZ-Anschlag

Er soll in seiner Aussage vor Gericht beispielsweise seine Ex-Frau zu Unrecht beschuldigt haben, sie habe von den Anschlagsplänen gewusst. Weil der Mann gegen einen Strafbefehl des Amtsgerichts Einspruch eingelegt hat, kommt es nun zum Prozess.

Bei dem Anschlag in München hatte ein 18 Jahre alter Rechtsextremist am 22. Juli 2016 neun Menschen und sich selbst getötet. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Der Waffenhändler wurde 2018 zu sieben Jahren Haft verurteilt.

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5 Kommentare
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  • HiggsBoson vor einer Minute / Bewertung:

    Bitte noch der Vollständigkeit halber einordnen: der Deutsch-Iranische Täter hieß Ali David (bzw. Davoud).
    Es gibt ein langes Gutachten
    Bei dem schrecklichen Attentat hatte ein Freund von mir riesen Glück, er konnte sich gerade so vor dem Täter verstecken.
    Lesenswert das Gutachten: Titel "Die Amoktat des David (Ali) Sonboly
    Kriminologische Betrachtung der Tat in München"

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  • Chablis64 vor 35 Minuten / Bewertung:

    Nun, in meinen Augen ist das einfach nur feig, jemandem etwas in die Schuhe schieben zu wollen. Aber so ist das Milieu in denen Waffen, Schiebereien und Gewaltdelikte statt finden. Alle total verlogen. Für den Vorteil für den Nachteil des gegenüber. Hat mein Großcousin schon immer gesagt, der einige große Verbrecher und ihre Hintermänner hat hoch gehen lassen in Hamburg, Berlin, München als VE.. Und einige Zeugen auflaufen hat lassen. Auf diesen Menschen bin ich unfassbar stolz. Aber nicht auf den Schmodder der so in den straßen rum läuft, mit der Waffe in der Hand, aber im Schädel findest du nichts bei denen. Diese dicken Checker, wie sie sich geil vor kommen.

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  • ......kann mich mal vor 54 Minuten / Bewertung:

    Richtig wäre : der rechtsextremist mit seiner familie aus dem iran als schutzsuchender kommend.

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