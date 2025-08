Fall Dominik Brunner: Neue Chance für verurteilten Mörder

Der Haupttäter, der 2010 wegen Mordes an Dominik Brunner († 50) verurteilt worden ist, stand erneut vor Gericht. Warum die hohe Geldstrafe, die er nun kassiert hat, trotzdem eine neue Chance für ihn ist.

Wieder vor Gericht: der 2010 wegen Mordes an Dominik Brunner Verurteilte mit seinem Anwalt Bernd Scharinger am 1. August 2025 im Amtsgericht.

Sein rechtes Auge zuckt nervös, unruhig geht er im Flur des Strafjustizzentrums hin und her. Es ist nun bald 15 Jahre her, als der junge Mann, der auf den Beginn seines Prozesses wartet, am S-Bahnhof Solln unter Alkoholeinfluss den Manager Dominik Brunner (†50) brutal verprügelt und mit den Füßen gegen den Kopf getreten hat.

Brunner starb nach dem Angriff an Herzversagen. Dabei hatte er nur vier Jugendliche beschützen wollen, die von dem damals 19-Jährigen und seinem Kumpel bedroht worden waren.

Gedenken an Dominik Brunner am zehnten Todestag 2019. © picture alliance/dpa

Am Freitag im Saal A 210 holt den Haupttäter von damals wieder seine Vergangenheit ein. Mehr als zehn Jahre hat er seit der Tat im September 2009 im Gefängnis gesessen. 2010 hatte ihn das Landgericht wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die Strafe war nur knapp unter der Höchststrafe, die das Jugendstrafrecht vorsieht.

2019 ist der heute 34 Jahre alte Münchner entlassen worden. Doch obwohl er seine Strafe verbüßt hatte, war er noch kein freier Mann. Für fünf Jahre stand er danach noch unter sogenannter Führungsaufsicht. Er musste eine Fußfessel tragen, durfte keine illegalen Drogen und keinen Alkohol konsumieren. Und er musste regelmäßig seinen Bewährungshelfer treffen und mit ihm Kontakt halten sowie regelmäßig bei der Mordkommission erscheinen. Dort erhielt er sogenannte Gefährderansprachen, die ihn davon abhalten sollten, wieder straffällig zu werden.

Fall Dominik Brunner: 2024 saß er wieder im Gefängnis

Gegen diese Weisungen der Führungsaufsicht hat der 34-Jährige allerdings mehrmals verstoßen. Unter anderem "verlor" er kurz nach der Entlassung in einem Club seine Fußfessel. Das und weitere Verstöße führten dazu, dass er im vergangenen Jahr noch mal für drei Monate ins Gefängnis musste. Die Zeit saß er in der Justizvollzugsanstalt Bernau ab.

Am Freitag sitzt der 34-Jährige im Amtsgericht wieder vor einer Richterin. Er trägt ein weißes Hemd, seine Haare hat er mit Gel zurückgekämmt. Vor fast einem Jahr, am 14. August 2024, ist die Führungsaufsicht abgelaufen. Doch im Gericht geht es noch einmal um diese Zeit, genauer: um Verstöße gegen die Weisungen während dieser Zeit. So hatte der Angeklagte 2023 und 2024 Termine bei der Polizei und mit seinem Bewährungshelfer versäumt. Zudem wurde bei einer Untersuchung seines Urins festgestellt, dass er Cannabis und Kokain konsumiert hatte.

Über seinen Anwalt Bernd Scharinger gesteht der Angeklagte die Verstöße. „Er war damals in einer prekären Lage“, sagt der Anwalt. Sein Mandant habe in dieser Zeit seinen Arbeitsplatz verloren, die Beziehung zu seiner Freundin zerbrach, er sei in einer Lebenskrise gewesen. „Er wusste nicht, wie es weitergehen soll“, so Scharinger. Da sei es leider zu diesen Verstößen gekommen. Auch krank sei er geworden, herzkrank, er habe operiert werden müssen. Herzkrank war auch Dominik Brunner vor 15 Jahren – was letztlich dazu geführt hatte, dass sein Herz versagte nach den Tritten und Schlägen.

Der Angeklagte hat eine Therapie für Gewaltstraftäter gemacht

Anwalt Scharinger sagt, als sein Mandant 2024 noch mal für drei Monate ins Gefängnis musste, habe er dort beschlossen, noch mal ganz neu anzufangen. Vieles spricht dafür, dass er auf einem guten Weg ist. Der 34-Jährige hat seit 2024 wieder einen festen Arbeitsplatz. Sein Arbeitgeber stellt ihm ein sehr gutes Zeugnis aus, das vor Gericht verlesen wird. Er sei zu einem "Leistungsträger" in der Firma geworden, sein Verhalten "absolut vorbildlich".

Auch eine neue Beziehung hat der Angeklagte. Seine Freundin, eine freundliche junge Frau, sitzt unter den Zuhörern im Gerichtssaal. Die beiden wollen zusammenziehen, eine Familie gründen, heißt es. Auch der frühere Bewährungshelfer spricht positiv über den Angeklagten. Er habe erfolgreich eine Therapie für Gewaltstraftäter abgeschlossen und "sich sehr gut gefangen".

Schließlich verurteilt ihn die Richterin nicht erneut zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung, wie der Staatsanwalt kurz zuvor gefordert hat, sondern zu einer Geldstrafe wegen insgesamt vier Verstößen. Richterin Götz sieht positiv, dass der Angeklagte keine Gewaltdelikte mehr begangen hat. Wiederholungsgefahr gebe es ebenfalls keine mehr, da die Führungsaufsicht beendet ist. Die Höhe der Strafe allerdings hat es in sich. 210 Tagessätze à 15 Euro, insgesamt 10.500 Euro.

Bis der Verurteilte die Summe abgestottert hat, werden wohl Jahre vergehen. Aber er bekommt eine neue Chance. Er steht nicht mehr unter Bewährung, wird nicht mehr engmaschig kontrolliert. Er kann ein neues Leben beginnen. In seinem Schlusswort sagte er: "Ich bin kein krimineller Mensch mehr. Ich baue mir was auf." Er sei nicht mehr in dem Umfeld wie früher. "Ich habe keine Charakterzüge mehr, die der Gesellschaft schaden."