Tickets für das NFL-Spiel in München bestellt – und nie erhalten. 26 Menschen in Bayern sind einem Fake-Shop aufgesessen. So groß ist der Schaden.

Bamberg

Internet-Betrüger haben mehrere Menschen mit vermeintlichen Eintrittskarten für das NFL-Spiel im American Football zwischen den Detroit Lions und New England Patriots um ihr Geld gebracht. "Es liegen zwischenzeitlich die Anzeigen von 26 bayerischen Geschädigten vor", teilte die für Cybercrime zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg mit.

Diese hatten demnach über einen sogenannten Fake-Shop – eine täuschend echt aussehende Internetseite – Tickets für die Partie am vergangenen Sonntag in München im Wert von 128 bis 725 Euro gekauft, diese aber nie erhalten. "Die entsprechende Webseite ist aktuell nicht mehr online", heißt es von der Polizeiinspektion Donauwörth, die die Ermittlungen inzwischen an die Generalstaatsanwaltschaft übergeben hat. Der Gesamtschaden liegt laut dieser bei rund 7.500 Euro.