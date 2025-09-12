Fahrbahn vor BMW-Welt blockiert – und es gibt noch weitere Proteste in der Stadt
Nahe der BMW-Welt am Mittleren Ring haben Umweltaktivisten am Freitagnachmittag gegen die IAA protestiert. Etwa 60 Personen versammelten sich am Nachmittag zunächst auf dem Grünstreifen an der Lerchenauer Straße. Zu Beginn der Veranstaltung waren auch ein Dutzend Trommler beteiligt, die Musik machten.
Die Aktivisten versuchten, die Straße zu blockieren. Einigen gelang es, sich auf die Fahrbahn zu setzen. Polizisten griffen ein und trugen sie weg. Ein AZ-Reporter zählte etwa acht Personen, die sich an der Aktion beteiligten.
Ein bis zwei der Aktivisten wurden im Verlauf des Nachmittags vorübergehend von den Beamten festgesetzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Informationen über weitere Blockadeaktionen während der Protestkundgebung der Umweltaktivisten lagen zunächst nicht vor.
Weiterer Spontan-Protest neben Eisdiele Ballabeni in der Maxvorstadt
Unterdessen wird auch in der Türkenstraße Ecke Theresienstraße protestiert. Unter dem Motto "Jugend reclaimt München" trafen sich ab spätem Nachmittag Protestierende aus der Subkulturszene schräg gegenüber vom Museum Brandhorst. Auf einem Parkplatz machten sie sich mit Planschbecken, Handtüchern und Musikanlage breit. Unbestätigten Angaben zufolge sollen sich derzeit Dutzende Menschen dort aufhalten (Stand Freitag 19:49 Uhr)
Auch am Samstag soll es zu weiteren Protesten gegen die IAA in München kommen. Angemeldet ist eine Radldemo am Samstag um 15 Uhr. Start ist an der Karl-Theodor-Straße am Luitpoldpark.
Bund Naturschutz, Verkehrsclub Deutschland und Green City organisieren am Samstag eine weitere Fahrraddemo um 12 Uhr. Diese führt vom Luitpoldpark zum Karolinenplatz. Dem schließt sich eine Laufdemo an. Die beginnt um 14.30 Uhr am Karolinenplatz und führt zurück ins Protest-Camp im Luitpoldpark. Ende ist um 16.30 Uhr. Die Aktion wird von Aktivisten verschiedener Gruppen organisiert.
Zustimmen