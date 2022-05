Fälle der Masche häufen sich: SWM warnen vor Betrügern an der Haustür

Die Münchner Stadtwerke warnen vor vermeintlichen Mitarbeitern, die in Wahrheit aber Betrüger sind. Zuletzt häuften sich die Fälle.

München - Falsche Polizisten, falsche Handwerker – und nun auch noch falsche Mitarbeiter der Stadtwerke München (SWM). Aktuell häufen sich die Fälle von Betrügern, die sich an der Wohnungstür von Münchnern als "Mitarbeiter der Stadtwerke" ausgeben, wie die SWM mitteilen.

Kunden berichten, dass sie teilweise gedrängt wurden, Verträge abzuschließen oder ihre Zählernummern zu nennen. "Vor allem Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen, gehen den Drückern in die Falle", schreiben die SWM in einer Mitteilung.

Jeder SWM-Mitarbeiter führt einen Dienstausweis mit sich

Die Stadtwerke weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich dabei weder um SWM-Mitarbeiter handelt, noch um Personen, die in ihrem Auftrag unterwegs sind.

Wer sich nicht sicher ist, ob ein Betrüger vor der Haustür steht, kann sich den Dienstausweis des (vermeintlichen) SWM-Mitarbeiters zeigen lassen – einen solchen hat jeder echte Mitarbeiter dabei.

Unter der Telefonnummer 0800 7967960 können sich Betroffene auch direkt an die SWM wenden, um nachzufragen, ob eine bestimmte Person für die Stadtwerke tätig ist.