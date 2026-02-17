Die AZ hat bei Experten nachgefragt, was sie von Münchens sozialer Infrastruktur halten und welche Sorgen und Vorschläge sie in Sachen Sozialpolitik haben.

"Ich bin wehmütig": Die Chefin des Paritätischen macht sich über den Sparkurs im Rathaus Sorgen

Wäre da nicht die große Haushaltskrise, müsste München nicht sparen – würde Karin Majewski, die Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, das Rathaus vor allem loben: "München hat eine tolle soziale Infrastruktur", sagt sie. Das Netz an Alten- und Service-Zentren sei einmalig, auch die Jugendlichen seien gut versorgt.

"Aber ich bin auch wehmütig", sagt Majewski. Denn sie weiß: So wird das alles wohl nicht bleiben. Schon jetzt erstatte das Sozialreferat Tarifsteigerungen nicht mehr im vollen Umfang. Stellen seien deshalb nicht nachbesetzt worden – und das hatte einen Abbau von Angeboten zur Folge. Die meisten Projekte seien zwar nicht komplett eingestellt worden. Doch zum Beispiel bei der Schuldnerberatung seien die Wartezeiten lang. Bisher seien die Kürzungen durch das Einfrieren der Zuschüsse zufällig geschehen – dort, wo eben gerade eine Stelle frei wurde, etwa wenn jemand in Rente ging. "Das darf so nicht weitergehen", findet Majewski. Gemeinsam mit dem Sozialreferat ermitteln die Wohlfahrtsverbände deshalb gerade, wo in München es welche Angebote braucht. Dieses Konzept soll Ende des Jahres stehen. "Ich wünsche mir, dass wir diesen Prozess auch nach der Wahl durchhalten dürfen und dafür genug Zeit bekommen."

Als Geschäftsführerin des Paritätischen verhandelt Karin Majewski mit der Stadt übers Geld. © Der Paritätische

Sie ist sich sicher, dass niemand im Rathaus gerne am Sozialen spart. "Angesichts der Haushaltslage sehe ich ein, dass auch der soziale Bereich seinen Beitrag leisten muss", sagt sie. Das ändere nichts daran, dass mehr Geld nötig wäre. Durch Corona seien die psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen gestiegen. Die Zahl der Wohnungslosen und armen Menschen nehme stetig zu.

"Angst ist ein schlechter Ratgeber": Eine Betriebsrätin der München Klinik kritisiert den Personalabbau

Mit mehreren Brandbriefen haben sich Ärzte des städtischen Krankenhauskonzerns "München Klinik" 2025 an das Rathaus gewandt. Sie kritisierten, dass Ärztestellen abgebaut werden sollten. Wie blickt der Betriebsrat auf die Kommunalwahl? Die AZ hat mit Betriebsrätin Ingrid Greif gesprochen. "Wir sind froh, dass die Stadt zugesagt hat, dass die München Klinik kommunal bleibt und dass das Rathaus für unser Defizit aufkommt", sagt Greif. Momentan macht die München Klinik (wie drei Viertel aller Kliniken in Deutschland) Verluste. Im Jahr liegen diese nun bei rund 140 Millionen Euro.

Greif findet es richtig, dass die Stadt dieses Minus übernimmt: "Gesundheitsversorgung darf nicht auf Profit ausgelegt sein." Doch jetzt, in diesen Zeiten, in denen die Stadt sparen müsse, habe sich der Druck erhöht – auch auf die Geschäftführung, mit negativen Folgen. "Angst ist ein schlechter Ratgeber und führt zu unklugen Entscheidungen. Das ist leider schon Realität", sagt Greif. 2026 plant die München Klinik 56 Vollzeit-Ärzte-Stellen abzubauen. Langfristig sollen es um die 100 sein. Momentan gibt es bei der München Klinik 1200 Ärzte-Stellen. Zehn Prozent des Personals müssen also gehen. Wenn Ärzte fehlen, erhöhe das den Druck auf das Pflegepersonal.

Ende der 80er fing Greif als Krankenpflegerin an. Sie arbeitet als Betriebsrätin. © Daniel Loeper

Außerdem fürchtet Greif Kürzungen in weiteren Bereichen: "Wir machen uns auch große Sorgen um die unteren Lohngruppen", sagt sie. Küchenmitarbeiter, zum Beispiel. Sie fordert, dass kein Personal abgebaut werden dürfe, so lange die Prozesse nicht verbessert worden seien. Ähnlich hatten sich auch die Ärzte in den Brandbriefen geäußert. Sie klagten, dass zu viel Bürokratie, zu schlechte IT viel ihrer Zeit in Anspruch nehme. Die Zustände in den Notaufnahmen nennt Greif "katastrophal": "Sie sind überfüllt mit Menschen, die keinen Facharzttermin bekommen." Ganz dringend bräuchte es mehr medizinische Versorgungszentren und niederschwellige Angebote neben den Kliniken. Greif weiß, dass nicht nur die München Klinik immer mehr Eingriffe ambulant durchführen will. "Aber dann muss die Nachsorge in der Stadt verbessert werden", sagt sie.

"Das ist in Deutschland einmalig": Für ältere Menschen tut die Stadt viel, weiß der Chef des Seniorenbeirats

Nicht nur um die Nähe zu den Alpen, um das Oktoberfest oder den FC Bayern wird München beneidet, weiß Reinhard Bauer. Sondern auch um die 34 Alten- und Service-Zentren, wo ältere Menschen Hilfe, Freizeitangebote und einen günstigen Mittagstisch bekommen. "Teilweise ist das Essen sogar kostenlos", sagt Bauer.

Er ist seit 2018 Vorsitzender des Seniorenbeirats und noch länger Mitglied in dem Gremium, das im Rathaus die Interessen von Menschen über 60 vertritt. Früher saß Bauer für die SPD im Stadtrat. "Ich war schon viel in Deutschland unterwegs, um die ASZ vorzustellen. Sie sind einmalig", sagt er. "Eigentlich gibt es da wenig zu verbessern."

Reinhard Bauer, der Chef des Münchner Seniorenbeirats, hofft, dass die Stadt ihre Alten- und Service-Zentren erhält und ausbaut. © Sigi Müller

Er habe eher die Befürchtung, dass aufgrund der Haushaltskrise das Angebot eingeschränkt werden könnte. Im ASZ-Hasenbergl sei zum Beispiel eine Pflegerin eingestellt worden, die Menschen bei Anträgen berät und hilft, Arzttermine zu bekommen. "Das wurde als Pilotprojekt begonnen und eigentlich müsste das ausgebaut werden. Meine Befürchtung ist, dass das nun eher eingestellt wird." Auch, dass inzwischen in einigen ASZ Hauswirtschaftler arbeiten, die Senioren Tätigkeiten abnehmen, findet Bauer gut: "Das ist wichtig, damit alte Menschen nicht stürzen. Das müsste eigentlich ausgebaut werden."

Außerdem wünscht sich Bauer mehr kostenlose und saubere Toiletten in München. "Da ist zwar schon einiges gemacht worden. Aber es sind noch Wünsche offen." Auch die Barrierefreiheit müsse weiter verbessert werden – problematisch seien da aber eher die S-Bahnhaltestellen. Fünf haben gar keinen barrierefreien Zugang, also keinen Aufzug oder Rampe. Doch Bauer weiß: Für die S-Bahn ist der Freistaat zuständig.