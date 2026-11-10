Exklusiver Einblick in den Nachlass von Helmut Fischer: Die verborgenen Schätze des "Monaco Franze"

Das Deutsche Theatermuseum hat gerade den Nachlass von Helmut Fischer bekommen. Was sich in den neun Regalmetern an Schriftstücken alles finden lässt.

Zu spät, um Helmut Fischer zu seinem 100. Geburtstag am 15. November noch mit einer Ausstellung würdigen zu können, hat das Deutsche Theatermuseum in den Hofgartenarkaden den Nachlass von Helmut Fischer bekommen. Beatrice Wichmann ist hier Leiterin der "Sammlung Schriftgut" und erzählt, welche Schätze im Nachlass des Schauspielers gefunden wurden.

AZ: Frau Wichmann, wie kam es zur Übergabe des Nachlasses? Fischer ist doch schon seit fast 30 Jahren tot.

BEATRICE WICHMANN: Wir haben tatsächlich erst im März den Nachlass zu uns ins Haus bekommen, aber davor liefen die Vorgespräche schon eine Weile. Die Nachlassverwalterin Cornelia Willinger, die den Nachlass privat bei sich hatte, ist auf uns zugekommen. Sie war Drehbuchautorin bei "Die Hausmeisterin" und "Peter und Paul". Im Anschluss gab es Termine, wo wir die Dinge gesichtet haben. Außerdem musste der Schenkungsvertrag abgestimmt, der Transport organisiert werden…

Kommt dann einfach der Umzugswagen?

Wir verpacken selbst, bereiten den Transport vor, sodass alles auch konservatorisch gut geschützt auf den Weg kommt.

Beatrice Wichmann ist Leiterin der „Sammlung Schriftgut“ im Theatermuseum im Hofgarten. Foto: PG

Wie viel ist bei Helmut Fischer zusammengekommen?

Nach unserer Sichtung sind es jetzt 126 Verzeichniseinheiten. Dahinter können sich unterschiedliche Dinge verbergen. Es kann ein Objekt oder eine Mappe mit 80 Briefen sein. Greifbarer ist vielleicht die bibliothekarische Einheit: Da sind es circa neun laufende Meter.

Warum wollte das Theatermuseum diesen Nachlass? Helmut Fischer war ja eher für Film und Fernsehen bekannt.

Stimmt, aber er ist tatsächlich in seinen Ursprüngen Theaterschauspieler gewesen, hat das auch nach seinen Film- und Fernseherfolgen noch betrieben. Gerade München war immer auch eine Theaterstadt. Und das kann man an vielen Schauspielerbiografien schön ablesen.

Helmut Fischer (li., geboren am 15. November 1926) in München mit Mutter und Bruder Walter. Fotos: DTM

Säße das Deutsche Theatermuseum in Berlin, wäre Helmut Fischer dann auch interessant gewesen?

Also der "Monaco Franze" oder auch "Der ganz normale Wahnsinn" waren Produktionen, die über München und den Bayerischen Rundfunk hinaus sehr bekannt waren. Nichtsdestotrotz steht Helmut Fischer durch seine Rollen, das, was er verkörpert hat, schon in besonderer Weise für München. Und das ist etwas, was wir im Theatermuseum berücksichtigen können.

"Textlernen war nicht Fischers Stärke"

Was ist in diesem Nachlass besonders interessant?

Da sind in Teilen sehr lustige Korrespondenzen und private Unterlagen: familiengeschichtliche Unterlagen, Briefe – teilweise spaßeshalber unter dem Pseudonym Dora Kernseif verfasst. Es sind Fotografien enthalten, sowohl privater Natur als auch Fotos von Theater- und von Film- und Fernsehproduktionen. Es gibt auch ein paar Objekte, wie zum Beispiel seine Schreibmaschine, ein Aufnahmegerät und Preise wie die Medaille "München leuchtet". Aber auch eine große Sammlung an Presseausschnitten, die seine Frau, Utta Fischer-Martin, zusammengetragen hat. Diese Ausschnitte bilden seine Karriere von den 50er-Jahren bis über den Tod hinaus ab. Enthalten auch Kritiken, die er verfasst hat. Er war ab den 60er-Jahren Autor bei der "Abendzeitung", wo er zu Western und Erotikfilmen geschrieben hat.

Am Markusplatz mit Ehefrau Utta Martin, mit der Fischer bis zu seinem Tod 1997 verheiratet war.

Ein Aufnahmegerät sticht als Objekt heraus.

Er hat auf Kassette seine Rollentexte aufgesprochen und dann abgehört, um daran zu feilen. Das Textlernen soll nicht seine größte Stärke gewesen sein. Änderungen nach seiner akribischen Arbeit konnte er nicht leiden. Leider haben wir die Kassetten nicht. Außerdem haben wir als Requisite den blau-roten Schal aus der Monaco Franze-Folge "Ein ernsthafter älterer Herr". Etwas Besonderes ist auch ein Gipskopf, eine Modellage für das Helmut-Fischer-Denkmal an der Münchner Freiheit.

Wie fügt sich der Nachlass ins Ganze des Theatermuseums?

Wir haben in der "Sammlung Schriftgut" über 100 Nachlässe von Theaterschaffenden. Das können Schauspielerinnen und Schauspieler sein, aber auch Bühnentechniker oder Regisseure. Helmut Fischers Nachlass ist ein biografischer, an dem man eine Lebens- und Arbeitsbiografie nachvollziehen kann.

Fanpost für Helmut Fischer. Foto: DTM

Sehnsucht nach einem Lebensgefühl, das es vielleicht nie gab

Fischer wurde erst in seinen späten 50ern so richtig bekannt. Macht das die Dokumente davor interessanter?

Ich finde es einen interessanten Aspekt, eine Schauspielerbiografie erzählen zu können, die eben nicht nur allein vom Erfolg handelt. Sondern auch von Jahren, in denen er zwar immer aktiv war – er hat über 60 Theaterrollen gespielt, über 80 Fernseh- und Filmproduktionen gemacht – aber der Durchbruch noch nicht gelang. Das Leben eines Schauspielers ist meistens nicht nur von Blitzlichtgewitter und Preisen begleitet, sondern oft von Durststrecken. Der Nachlass enthält auch Meldekarten vom Arbeitsamt, als er Sozialhilfe bezogen hat. Und eben auch seine Tätigkeit als Autor bei der "Abendzeitung". Das hat er gerne gemacht, aber vor allem, um Geld zu verdienen. Diese Einblicke in eine Lebenswirklichkeit, die Schauspielerbiografien prägen, finde ich spannend.

Die AZ vom 4. März 1983 fragt anlässlich der Ausstrahlung der ersten Folge von „Monaco Franze“: Was, bitte, ist ein Stenz?

Was für eine Persönlichkeit "Helmut Fischer" steigt aus den Dokumenten hervor?

Ein Humor, der einen in der Sprache seiner Briefe anspricht, aber auch in der Sprache seiner Filmkritiken. Helmut Fischer war auch ein politischer Mensch. Er war nicht der Luftikus, wie es der Monaco war, sondern ein nachdenklicher Mensch, sehr bewegt von gesellschaftspolitischen Fragen. Ihn hat Ungerechtigkeit wahnsinnig gestört, da konnte er sich stark echauffieren und hat sich eingesetzt im Sozialen, im Umweltschutz, im Tierschutz. Das ist im Nachlass zu erkennen wie auch die Unterstützung von Wahlkampagnen sozialdemokratischer Politiker. Fischer ist ja ein Schauspieler, der sehr gleichgesetzt wird mit seinen Rollen. Es ist aber eine Vielschichtigkeit in seinem Charakter, die man nur aus seinen Rollen allein nicht ablesen kann.

Helmut Fischers "Begeisterung für Frauen"

Warum ist gerade der Monaco Franze so in Erinnerung?

Das ist ein Ergebnis dieser kongenialen Zusammenarbeit von Dietl und Fischer. Helmut Dietl hat genau rauslesen können, was Helmut Fischer kann und hat auch dessen Rolle für ihn so gebaut, dass das komödiantische Talent von Fischer aufgehen konnte. Es gibt Charakterzüge, die hat Dietl von Fischer abgeschrieben: also den Witz, vielleicht auch die Begeisterung für Frauen. Helmut Fischer hat schon auch Züge eines Stenz mitgebracht. Und Fischer hat vom Erfolg der Serie profitiert. Diese Serie hat ein besonderes Lebensgefühl transportiert. Ob dieses Lebensgefühl so wirklich existiert hat, ist eine andere Frage. Aber es ist ein kollektiver Wunsch in München, dass dieses Lebensgefühl da ist.

Wird man den Nachlass auch öffentlich zeigen?

Es werden Teile in einer großen Sonderausstellung ab Ende 2027 zu sehen sein. Bis dahin wird der Nachlass bearbeitet. Die Unterlagen sind jetzt in säurefreies Material verpackt. Das Ganze wird in unsere Museumsdatenbank eingepflegt, damit nicht nur wir damit arbeiten können. Wir sind eine öffentliche Sammlung in Trägerschaft des Freistaats.

Am Sonntag ist der 100. Geburtstag von Helmut Fischer. Dazu organisiert das Museum eine ganztägige Veranstaltung im Bergson in Aubing.

Es werden dort alle zehn Folgen des "Monaco Franze" gezeigt an einem ganzen Kinotag. Zudem gibt es eine Diskussion. Da werde ich für das Deutsche Theatermuseum da sein, Sibylle Kraft, die über Helmut Fischer publiziert hat und Michaela May als Kollegin und Wegbegleiterin. In der Bergson Gallery ist parallel die Fotoausstellung von Michael von Hassel, der die Drehorte von "Monaco Franze", so wie sie heute ausschauen, künstlerisch in Szene gesetzt hat.

Sonntag, 15. November 2026, 10 bis 20 Uhr, Bergson Kunstkraftwerk, mit allen Folgen "Monaco Franze", Ausstellungsführung und Gesprächen, 44/28 Euro (inkl. Empfangsgetränk), bergson.com