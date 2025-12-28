Welche Artikel haben unsere Abonnenten besonders beschäftigt und dazu bewegt, ein Digital-Abo bei der AZ abzuschließen? Von Bayerischen Pensionsgeldern über schwere Vorwürfe gegen den Samariterbund bis zu Münchens Löwen-Investor und verborgenem Drogenreich – das sind die Top-Geschichten des Jahres.

In den Untiefen des Internets verbirgt sich eine Parallelwelt. In der geht es um das große Geld, Drogen, Waffen und Sex – die AZ hat undercover exklusive Einblicke erhalten.

Ein bewegtes Jahr 2025 neigt sich dem Ende. Wir blicken zurück auf die Geschichten, die unsere Abonnenten besonders beschäftigt haben: exklusive Recherchen zu Bayerischen Pensionsgeldern, schwere Vorwürfe gegen den Samariterbund, der rätselhafte Immobilienkäufer, die Affären rund um den Löwen-Investor und Münchens verborgenes Drogenreich. Diese Artikel haben viele Leser dazu bewegt, Digital-Abonnenten der AZ zu werden. Zum Jahresabschluss präsentieren wir Ihnen die Top-Geschichten des Jahres.

10. "Kann nicht sein, dass ausgerechnet der ASB seine Mitarbeiter nicht schützt": Schwere Vorwürfe gegen Samariterbund

Ehrenamtlerinnen des Arbeiter-Samariter-Bundes berichten von sexuellen Übergriffen durch einen Mitarbeiter. Trotz mehrfacher Vorwürfe fühlen sich die Frauen vom ASB im Stich gelassen. Die Hintergründe.

9. Wer ist der rätselhafte Münchner, der die halbe Innenstadt aufkaufen will?

Ein öffentlichkeitsscheuer Münchner Unternehmer will angeblich drei Signa-Immobilien kaufen – und soll sogar mit Klagen drohen, wenn er die Alte Akademie nicht bekommt. Erich Schwaiger hat bereits Tausende Wohnungen gebaut, ihm gehört schon das frühere Kaut-Bullinger-Haus, kürzlich kaufte er die Gebäude von Sport Schuster. Wer ist der rätselhafte Mann?

8. Münchner Brauerei muss sich von Traum verabschieden

Münchner Kindl Bräu muss die Pläne für einen Stehausschank in Giesing aufgeben. Aber es gibt noch Hoffnung.

7. AZ undercover: Deswegen bricht Münchens verborgenes Drogenreich gerade zusammen

Ein Münchner Drogenreich kollabiert – still, radikal, auf Telegram. Gruppen verschwinden, Dealer verlieren ihr Netzwerk. Die AZ ist über Monate undercover in eine dunkle Schattenwelt eingedrungen und hat mitgelesen.

6. "Leute campen im Innenhof": Chaos in Münchner Wohnhaus wird immer absurder

Seit Jahren kämpfen Mieter der Goethestraße 30 gegen Mietmängel. Nach einem AZ-Beitrag über die unhaltbaren Zustände – Fäkalien im Keller und Junkies in der Garage – erzählt ein Mieter jetzt von neuem Chaos in dem Wohnhaus.

5. Nach Millionen-Verlusten in den USA: Bayerische Versorgungskammer feuert nächsten Chef

Das Drama um verzocktes Pensionsgeld in den USA geht weiter: Deutschlands größte öffentlich-rechtliche Pensionsgruppe trennt sich vom nächsten Manager. Die AZ kennt die Hintergründe.

4. Hätte Sechzig die Auflösung gedroht? AZ-Recherchen bestätigen Zweifel an Investoren-Verhandler

Hasan Ismaik hat den Investoren-Wechsel am Freitag kurzfristig gestoppt - und macht Reisinger und Bay schwere Vorwürfe. Zuletzt waren erhebliche Zweifel über die Seriosität von Matthias Thoma aufgekommen. Und tatsächlich: AZ-Recherchen ergaben, dass die Akte vorbelastet ist.

3. Manager kaltgestellt: Millionen-Immobilienimperium aus deutschem Pensionsgeld steht vor dem Kollaps

Ein Steuerbetrüger, Millionen an Pensionsgeldern – und eine Manager-Kaltstellung bei der Bayerischen Versorgungskammer: Das "House of BVK" in den USA wankt. Betroffen ist Geld von zwölf Berufsgruppen. Im Zentrum steht ein Immobiliengeflecht von München bis New York.

2. Nach AZ-Bericht über "Sieg-Heil"-Rufe in München – Jetzt reagiert Ludwig Spaenle

Schwere Vorwürfe gegen das Corps Franconia in Bogenhausen: Bei einer Zusammenkunft im Haus der schlagenden Studentenverbindung sollen mehrere Männer Nazi-Parolen gebrüllt haben. Die AZ hat exklusive Aufnahmen von der Terrasse des Corpshauses. Inzwischen hat sich auch Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle eingeschaltet.

1. Harte Käfer-Kost: Ex-Partner zofft sich mit Feinkost-König

Michael Käfers einstiger Geschäftsführer und Partner Alexej Oberoi hat nach 25 Jahren hingeworfen. Er hatte dem Feinkost-Imperium, nach eigenen Angaben, wohl weit über eine Milliarde Umsatz beschert. Nun zoffen sich die beiden Parteien. Es geht im Streit um unterschiedliche Kündigungen und eine mögliche Auszahlung von Anteilen in Millionenhöhe. Doch noch viel trauriger: eine enge Männerfreundschaft ist zerbrochen. Die AZ hat exklusiv mit beiden gesprochen.

Vielen Dank, dass Sie der Abendzeitung im Jahr 2025 so ausführlich gelesen haben. Wir freuen uns darauf, Sie auch 2025 wieder mit spannenden Geschichten zu begleiten!