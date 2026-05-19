Erst belästigt der 56 Jahre alte Münchner im Stadtteil Untergiesing eine Frau. Als die 33-Jährige die Polizei ruft, wird der Exhibitionist festgenommen und zur Wache gebracht. Kaum entlassen sorgt er erneut für Ärger.

Mit 2,3 Promille im Blut hat ein 33-Jähriger aus München am Montagabend im Alkoholdunst seine Kinderstube komplett vergessen. Er belästigte eine 33-jährige Münchnerin, die auf dem Gehweg im Bereich der Claude-Lorrain-Straße unterwegs war. Gegen 19.40 Uhr sah sie in einem angrenzenden Grünstreifen einen Mann, der sexuelle Handlungen an sich vornahm, so ein Polizeisprecher. Die 33-Jährige verständigte den Polizeinotruf. Streifenbeamte nahmen einen 56-jährigen Deutschen aus München fest und brachten ihn zur Wache, der PI 23 in der Chiemgaustraße in Giesing. Der 56-Jährige wurde wegen einer exhibitionistischen Handlung angezeigt, dann durfte der Mann wieder gehen.

Exhibitionist hat 2,3 Promille im Blut

Allerdings dauerte es nur ein paar Sekunden, bis er sich neuen Ärger mit der Polizei einhandelte. Der Münchner urinierte direkt vor der Polizeiinspektion gegen einen geparkten Streifenwagen. Die Polizisten, die den Mann beobachtet hatten, baten den Münchner nochmals herein. Diesmal wurde er wegen Belästigung der Allgemeinheit, darunter fällt auch beispielsweise Wildbieseln, angezeigt. Juristisch gilt das allerdings nur als Ordnungswidrigkeit wegen "grobungehöriger Handlungen" - Paragraf 118 Ordnungswidrigkeitsgesetz, einer Rechtsvorschrift, die aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt. Ein Alkoholschnelltest ergab, dass der Mann etwa 2,3 Promille im Blut hatte.