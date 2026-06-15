In München hat ein polizeibekannter Exhibitionist erneut für Aufsehen gesorgt: Erst belästigt er eine 31-Jährige halb nackt am offenen Wohnungsfenster, kurz darauf öffnet er den alarmierten Beamten komplett nackt die Tür – nun ermittelt das Kommissariat 15.

Der festgenommene Münchner stand im Gegensatz zu diesem Berliner nicht mit freiem Oberkörper, sondern mit freiem Unterkörper am offenen Fenster.

Erneut ist in München ein Exhibitionist auffällig geworden. Am Sonntag (14. Juni) stand ein Mann an der Pilgersheimerstraße kurz nach 22 Uhr am Fenster einer Wohnung und wartete offenbar nur darauf, dass er eine Frau belästigen kann.

Am Ende traf es eine 31-jährige Münchnerin. Die Fußgängerin war gerade in der Pilgersheimerstraße unterwegs. Beim Vorbeigehen bemerkte sie den Mann am offenen Fenster im Obergeschoss. Er hatte eindeutig hüftabwärts keine Kleidung an. Zufall war das alles nicht.

Halbnackter Mann schreit der Münchnerin hinterher

Der Mann rief der Frau jetzt hinterher. "Hey Du!", schrie der Exhibitionist und spielte an seinem Geschlechtsorgan herum, und zwar so, dass es die Münchnerin nicht übersehen konnte. Die 31-Jährige verständigte den Polizeinotruf 110. Die Beamten kamen nach kurzer Zeit dort an.

Die Polizisten trafen zunächst auf die belästigte Frau. Der Mann stand nun nicht mehr am Fenster. Doch sie wusste noch ganz genau, wo der entblößte Münchner zu sehen gewesen war. Also klingelten die Beamten bei dem mutmaßlichen Exhibitionisten und trafen offenbar auf den Richtigen.

Der Münchner öffnet der Polizei die Türe - und ist nun komplett nackt

Mit relativ guter Laune öffnete der Mann die Türe. Im Gegensatz zu der Begegnung zuvor war der Mann nun gänzlich unbekleidet. Ein 56-Jähriger, wie sich herausstellte. Und die Beamten kannten den Mann bereits. Er ist laut Polizei schon mehrfach wegen ähnlicher Vorfälle auffällig geworden.

Der Münchner wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Gegen den 56-Jährigen läuft jetzt ein Strafverfahren wegen einer exhibitionistischen Handlung. Das Münchner Kommissariat 15 ermittelt weiter.