Ex-Bundespräsident Gauck in München: Brauchen "mutige und entschlossene Bundesregierung"

"Es ist an der Zeit, zu erkennen, dass wir das, was uns am Herzen liegt, nicht nur lieben und achten, sondern auch verteidigen müssen", sagte der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck am Abend in München.

26. April 2022 - 21:25 Uhr | AZ/dpa

Joachim Gauck, ehemaliger Bundespräsident am Dienstagabend in München. © Matthias Balk/dpa