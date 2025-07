Ewig-Baustelle am Hauptbahnhof München: Dauert es nochmal länger?

Bisher hieß es, der neue Münchner Hauptbahnhof werde spätestens 2038 fertig. Stimmt das noch?

Es ist erst wenige Jahre her, da hieß es von der Deutschen Bahn, dass das neue Empfangsgebäude des Hauptbahnhofs 2028 fertig sein werde, also bereits in drei Jahren. Das ist schon lange nicht mehr aktuell.

Zuletzt war vor etwas über einem Jahr die Rede davon, dass die Bauarbeiten dafür im Jahr 2030 anfangen und "größtenteils" bis 2035 fertig sein sollen. Dann sollte auch die Zweite Stammstrecke fertig sein. Letzte Arbeiten würden aber bis 2038 dauern, so die Bahn.

Riesen-Baustelle am Hauptbahnhof München: Wann wird sie wirklich fertig?

Von einer fertigen Stammstrecke "2035 bis 2037" spricht nun ein Bahn-Sprecher in einem Youtube-Video, das einen Baustellenbesuch Ende Juni zeigt (auf dem Architektur- und Designkanal "Cato" youtube.com/@catchcato).

Das Empfangsgebäude werde zwei Jahre später als die Stammstrecke fertig. Es heißt konkret, man könne mit "2037 bis 39" rechnen, so der Bahn-Sprecher. Also: ein Jahr später, als bisher kommuniziert.

Auf AZ-Nachfrage will das die Bahn aber nicht bestätigen, sondern sie spricht davon, in dem Video "unscharf" formuliert zu haben.

Derweil laufen rund um den Hauptbahnhof die Bauarbeiten weiter. Wie die Bahn am Dienstag mitteilte, wird deswegen voraussichtlich für einen Monat, ab 4. August, die Arnulfstraße zwischen Seidlstraße und Pfefferstraße gesperrt werden.

Bauarbeiten am Hauptbahnhof: Im August ist die Arnulfstraße dicht

Die Bauarbeiten verlaufen in zwei Abschnitten. Zunächst wird die Arnulfstraße in dem Abschnitt in Fahrtrichtung von West nach Ost für etwa zwei Wochen gesperrt. Danach wird die Spur in Gegenrichtung gesperrt werden. Die Wendemöglichkeit bleibt, laut DB, während der Bauarbeiten befahrbar.

Für Nutzer der Tram wichtig: Während dieser Zeit wird der Fußgängerüberweg über die Tramgleise auf die Höhe des Bahnsteigs des Starnberger Flügelbahnhofs verlegt. 2026 starten dann die Abbrucharbeiten am Flügelbahnhof und am Randbau-Nord sowie erste Tiefbauarbeiten, wie ein Bahnsprecher der AZ mitteilt.