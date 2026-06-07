Evakuierung des Towers aufgehoben – Münchner Flughafen nimmt Betrieb wieder auf

Wegen Brandgeruch wurde der Tower des Flughafens München am Sonntagabend kurzzeitig evakuiert und der Flugbetrieb eingestellt. Zwei Stunden später wird die Evakuierung aufgehoben und der Flugbetrieb wieder aufgenommen.

Update 22.30 Uhr: Nach dem Feueralarm wurde die Evakuierung des Towers aufgehoben und der Flugbetrieb um 22.15 Uhr wieder aufgenommen, wie auf der Homepage des Flughafens zu lesen ist. Es ist allerdings weiterhin mit Einschränkungen und Verzögerungen zu rechnen.

Zuvor hatte der Flughafen mitgeteilt, dass der Betrieb vorübergehend eingestellt worden sei. "Der Tower am Flughafen München wurde um 20:33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert. Die Deutsche Flugsicherung hat den Flugbetrieb bis auf Weiteres gestoppt", hieß es auf der Flughafen-Webseite.

Wie die "Bild" berichtet, soll der Brandgeruch durch einen gerissenen Keilriemen in der Lüftungsanlage verursacht worden sein. Etwa zwei Stunden nach Einstellung des Flugbetriebs starteten allerdings bereits wieder vereinzelt Flugzeuge.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen vor dem Münchner Flughafen. © Sven Hoppe (dpa)

Wie viele Flüge von der kurzzeitigen Maßnahme insgesamt betroffen gewesen seien, stehe noch nicht fest, so der Flughafensprecher gegenüber der dpa.

Am Flughafen München ist der Flugbetrieb am Sonntagabend teilweise eingestellt worden. © Sven Hoppe (dpa)

Der Sonntag war zwar der letzte Tag der Pfingstferien in Bayern, der Hauptreiseverkehr sei am Abend aber bereits vorbei gewesen. Die Anzeigetafeln im Flughafen zeigten auch am Abend noch viele verspätete Flüge an.

Update 21.59 Uhr: Im Tower des Flughafens München scheint es zu brennen, es wird von Brandgeruch berichtet. Die Einsatzkräfte am Flughafen sind laut einem Pressesprecher derzeit auf der Suche nach der Ursache für den Brandgeruch im Tower, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet.

Entgegen erster Aussagen aus der Verkehrsleitung des Flughafens ist nun nur noch von "Brandgeruch" im Tower die Rede. Derzeit werde vor Ort ermittelt, woher der Geruch stammen könnte.

Keine Flammen sichtbar – Herkunft des Brandgeruchs unklar

Die Bundespolizei sagte der dpa, dass es eine bislang unklare Lage gebe. Die Feuerwehr prüfe die Situation. Laut Bundespolizei handele sich nicht um einen Brand, es würden keine Flammen herausschlagen. "Wir wissen es noch nicht genau." Weiteres könne er aktuell nicht sagen, sagte ein Sprecher.

Auf der Webpage des Flughafens München ist zu lesen: "Flugbetrieb vorübergehend eingestellt." Der Tower am Flughafen München wurde um 20:33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert. Die Deutsche Flugsicherung hat den Flugbetrieb bis auf Weiteres gestoppt."

Tower evakuiert, derzeit keine Starts und Landungen möglich

Da der Tower aufgrund der ungeklärten Situation evakuiert wurde und derzeit nicht besetzt ist, können Starts weiterhin von der Flugsicherung nicht freigegeben werden. Auch Landungen sind aktuell am Flughafen München nicht möglich. Die Maschinen, die in München landen wollten, werden laut Flughafen-Pressesprecher auf Ausweichflughäfen umgeleitet.

Dem Flugplan zufolge gibt es derzeit aber noch aktuelle Check-ins. Die Lufthansa kündigt aktuell ebenfalls noch weitere Ankünfte für Sonntagabend an.

In den Terminals haben Fluggäste von den Vorkommnissen kaum etwas mitbekommen, wie ein AZ-Reporter vor Ort berichtet. In der Ferne waren Martinshörner zu hören. Flugzeuge, die in München landen sollten, wurden nach Linz, Wien, Stuttgart, Nürnberg und Frankfurt umgeleitet.

Ursprungsmeldung: Im Tower des Flughafens München ist ein Feuer ausgebrochen. Dies berichtet der Bayerische Rundfunk. Der Tower wurde geräumt, seit 20.33 Uhr ist der Flugbetrieb laut BR-Informationen teilweise eingestellt. Informationen über mögliche Schäden oder eine Brandursache liegen bislang nicht vor.

Die Bundespolizei sprach gegenüber der dpa von einer bislang unklaren Lage. Die Feuerwehr prüfe die Situation.