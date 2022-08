European Championships: Parkverbote und Bus-Einschränkungen in der Stadt

Wegen Radrennen und Laufwettbewerben bei den European Championships wird es im gesamten Stadtgebiet temporäre Halteverbote geben. Wer sich nicht daran hält, wird abgeschleppt.

München - Autofahrer, aufgepasst! Wegen der kommenden European Championships in München (11. bis 21. August) werden in der Stadt vorübergehende Halteverbote eingerichtet.

Wie die Polizei mitteilt, wird zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Nicht nur in München, sondern auch im südlichen und westlichen Oberbayern. Auch einige Buslinien in München sind davon betroffen.

Grund dafür sind zwei Radrennen, die in Murnau am Staffelsee und Landsberg am Lech starten und anschließend in München am Odeonsplatz enden. Vor der Zieleinfahrt fahren die Teilnehmer aber noch einige Runden durch die Stadt. Dafür werden auf der Strecke und auch im übrigen Stadtgebiet Halteverbote aufgestellt.

Auch die Disziplinen Triathlon, Marathon und Gehen benötigen gesperrte Straßen.

"Wir bitten Sie diese verkehrsrechtlichen Anordnungen, die bereits einige Tage vorher zu sehen sind, zu berücksichtigen", schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Wer entlang der Strecken parkt, wird abgeschleppt. Die Halter müssen ihre Fahrzeuge bereits vor dem Start der Veranstaltung entfernen, damit der Aufbau störungsfrei vollzogen werden kann. Weitere Details gibt es .

Die Straßensperren im Überblick

Age Group Triathlon (14. August)

ALLACH-UNTERMENZING/MOOSACH

Müllerstadelstr.–Lochhausener Str./Mühlangerstr.: 6.30–10.10 Uhr

Mühlangerstr.–Allacher Str./Untermenzinger Str.: 6.30–10.20 Uhr

Allacher Str./Nederlinger Str.: 6.30–10.25 Uhr

Nederlinger Str.–Hohenlohestr./Willi-Gebhardt-Ufer: 6.30–10.30 Uhr

Willi-Gebhardt-Ufer–Olympiapark: 7.00–11.00 Uhr

Triathlon (11. August, 10-18 Uhr; 12. August 14.15-21 Uhr; 13. August, 13-20 Uhr)

Rund um den OLYMPIAPARK

Lerchenauer Str. von Georg-Brauchle-Ring bis Hornstr.

Hornstr.

Winzererstr.

Ackermannstr. von Winzererstr. bis Schwere-Reiter-Str.

Straßenradrennen (14. & 21. August, 9.30-18 Uhr)

LUDWIGSVORSTADT/SCHWANTHALERHÖHE

Matthias-Pschorr-Str.

Theresienhöhe

Bavariaring

Schwanthalerstr.

Sonnenstr.

ALTSTADT-LEHEL

Stachus

Lenbachplatz

Maximiliansplatz

Brienner Str.

Von-der-Tann-Str.

Oskar-von-Miller-Ring

Prinzregentenstr. bis Europaplatz (bis 18.30 Uhr)

MAXVORSTADT (bis 19 Uhr)

Ludwigstr. (ab Von-der-Tann-Str. bis Siegestor)

Oskar-von-Miller-Ring

Marathon

ALTSTADT/LEHEL (6.30-14.30 Uhr)

Residenzstr.

Dienerstr.

Marienplatz

Rosenstr.

Rindermarkt

Rosental

Prälat-Zistl-Str.

Thomas-Wimmer-Ring

Karl-Scharnagl-Ring

Franz-Josef-Strauß-Ring

Prinzregentenstr.

Europaplatz (bis 18.30 Uhr)

GÄRTNERPLATZ (6.30-17.30 Uhr)

Corneliusstr.

Zwingerstr.

Frauenstr.

Blumenstr. zw. Fraunhoferstr. und Frauenstr.

GÄRTNERPLATZ (6.30-14.30 Uhr)

Reichenbachstr.

Fraunhoferstr.

Erhardtstr.

Baaderstr. zw. Fraunhoferstr. und Corneliusstr.

Klenzestr.

SCHWABING (6.30-17.30 Uhr)

Widenmayerstr.

Tivolistr.

Thiemestr.

Martiusstr.

Leopoldstr.

MAXVORSTADT (6-19 Uhr)

Ludwigstr. (ab Von-der-Tann-Str. bis Siegestor)

Gehen (16. & 20. August)

MAXVORSTADT (5.30-13 Uhr)

Ludwigstr. (ab Von-der-Tann-Str. bis Siegestor)

Einschränkungen beim Bus: Hier wird umgeleitet

12. August (16-21 Uhr) und 13. August (15-20 Uhr)

Bus 59 fährt auf dem verkürzten Linienweg Giesing Bf. – Nordbad.

Bus 144 wird in Fahrtrichtung Rotkreuzplatz zwischen Scheidplatz und Hanebergstraße bzw. in Fahrtrichtung Scheidplatz zwischen Olympiapark West und Scheidplatz umgeleitet. Haltestellen entfallen.

14. August (6.30-10.30 Uhr)

Bus 51 wird von Laim Bf. kommend ab Dall‘ Armistraße zur Amalienburgstraße umgeleitet. Haltestellen entfallen.

Bus 143 fährt auf dem verkürzten Linienweg Freiham, Möbel Höffner – Amalienburgstraße.

Bus 144 wird in Fahrtrichtung Rotkreuzplatz zwischen Spiridon-Louis-Ring und Hanebergstraße bzw. in Fahrtrichtung Scheidplatz zwischen Olympiapark West und Spiridon-Louis-Ring umgeleitet. Haltestellen entfallen.

Bus 160 fährt zwischen Karlsfeld, Gartenstraße und Allach Bf. sowie zwischen Waldfriedhof bzw. Maria-Eich-Straße und Blutenburg. Haltestellen entfallen.

Bus 162 fährt auf dem verkürzten Linienweg Eichelhäherstraße – Manzostraße.

Bus 164 fährt auf dem verkürzten Linienweg Augustenfelder Straße – Auenbruggerstraße. Haltestellen entfallen.

15. August (Betriebsbeginn-19.30 Uhr)

Bus 52 wird vom Tierpark kommend ab Mariahilfplatz zum Ostbahnhof umgeleitet. Haltestellen entfallen.

Bus 54 wird zwischen Münchner Freiheit und Herkomerplatz umgeleitet. Haltestellen entfallen.

Bus 58 und Bus 68 fahren auf dem verkürzten Linienweg Kapuzinerplatz – Herkomerplatz.

Bus 62 fährt auf dem verkürzten Linienweg Rotkreuzplatz – Sendlinger Tor.

Bus 132 fährt auf dem verkürzten Linienweg Forstenrieder Park – Baldeplatz.

Bus 153 fährt auf dem verkürzten Linienweg Trappentreustraße – Schellingstraße.

Bus 154 wird zwischen Nordbad und Arabellastraße via Kurfürstenplatz und Münchner Freiheit umgeleitet.

16. August und 20. August (jeweils 5.30-14.00 Uhr)