European Championships: EM-Strecken für Marathon und Gehen

Die Europameister im Marathon und Gehen werden im kommenden Jahr bei den European Championships im Herzen Münchens gekürt. Der Ausrichter gab am Mittwoch die EM-Strecken bekannt, die den Sportlern in der Innenstadt eine große Bühne bieten sollen. Start und Ziel befinden sich am Odeonsplatz. Eine Zehn-Kilometer-Runde führt die Athleten viermal an klassischen Sehenswürdigkeiten wie Marienplatz, Viktualienmarkt, Siegestor oder Englischer Garten entlang. Nach dem Rennen können Hobbyläufer auf der Originalstrecke starten.

17. November 2021 - 13:16 Uhr | dpa

Karten für die European Championships 2022 liegen während einer Pressekonferenz auf einem Tisch. © Sven Hoppe/dpa/Bildarchiv

München Vom 11. bis 21. August 2022 werden in München Europameisterschaften in neun Sportarten ausgetragen. Es gibt 176 Medaillen-Entscheidungen, rund 4700 Athleten werden erwartet, die meisten Entscheidungen (50) gibt es in der Leichtathletik. Um die Marathonmedaillen geht es am 15. August. Neben den Marathonentscheidungen finden auch vier Medaillenentscheidungen im Gehen in der Münchner Innenstadt statt. "Die Bekanntgabe der Strecken für Marathon und Gehen zeigt, dass die Vorbereitungen auf die European Championships Munich 2022 auf Hochtouren laufen. Die Strecken liegen an vielen Wahrzeichen Münchens", sagte Dobromir Karamarinow, Präsident des europäischen Verbandes. © dpa-infocom, dpa:211117-99-33765/3