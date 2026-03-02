Europaweite Studie: So sicher fühlen sich Frauen in München

Die Anzahl der Gewalttaten gegen Frauen ist in Deutschland gestiegen. Fühlen sich die Frauen in München sicher? Eine europaweite Studie hat Zahlen.

Einer Studie zufolge fühlen sich 75 Prozent der Frauen sicher, wenn sie nachts alleine durch München laufen. Noch sicherer fühlen sie sich dabei in ihrem eigenen Wohnviertel. (Symbolbild)

Die Aussagen des Bundeskriminalamtes lassen aufhorchen und sind besorgniserregend. "Fast jeden zweiten Tag wird im statistischen Durchschnitt eine Frau durch ihren Partner oder Expartner getötet", erklärte Stefan Pohlmann, Professor an der Hochschule München und Leiter des Forschungsprojekts "STOPP Gewalt", der AZ in einem Interview.

Doch wie sicher ist eigentlich München für Frauen, vor allem, wenn diese einen aktiven Lebensstil verfolgen?

Frauenfreundliche Stadt: München laut europaweiter Studie weit vorne dabei

Anlässlich des internationalen Frauentags, am 8. März, hat die Online-Arztpraxis ZAVA eine Analyse europäischer Städte durchgeführt, um herauszufinden, welche Städte die besten Bedingungen für Frauen bieten, aktiv zu bleiben. Bei dieser Studie, bei der Daten der Lebensqualitätsstudie 2023 in 83 europäischen Städten verwendet wurden, spielten auch Fragen zum Sicherheitsgefühl der Frauen eine maßgebliche Rolle.

Bei diesem europaweiten Ranking der frauenfreundlichsten Stadt schaffte es München, als einzige deutsche Stadt, in die Top Ten und belegt den 5. Platz mit einem Indexwert von 8,98 von 10 Punkten.

Im eigenen Wohnviertel fühlen sich die Frauen in München nachts durchaus sicher

Der Studie zufolge fühlen sich 75,85 Prozent der Frauen in München sicher, wenn sie nachts alleine in der Stadt unterwegs sind. Im Vergleich zu den Top 20 ist dieser Wert äußerst gering. Anders sieht es allerdings aus, wenn es um das eigene Stadtviertel geht, dort fühlen sich 86,37 Prozent der befragten Frauen nachts, alleine und zu Fuß sicher.

Auch beim Thema Vertrauen liegt München im Vergleich der Top 20 nur im Mittelfeld. Nur 77,20 Prozent der Frauen gaben an, den meisten Menschen in der Stadt zu vertrauen. Dieser Wert steigt deutlich, wenn es um die Menschen im eigenen Viertel geht, hier ist das Vertrauen mit 84,30 Prozent weit höher.

Einen sehr guten Wert erreicht München bei der Frage zur Zufriedenheit mit dem Wohnviertel. 92,27 Prozent der befragten Frauen zeigten sich hier zufrieden. Unter allen 83 untersuchten europäischen Städten belegt München bei diesem Aspekt einen respektablen 8. Rang.

Vertrauen in Polizei und Sicherheit im ÖPNV hoch

Auch beim Thema Sicherheit im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und dem Vertrauen in die örtliche Polizei kann München, der Studie zufolge, gute Werte vorweisen. 89,44 Prozent der Frauen schätzen den ÖPNV als sicher ein, neun von zehn Frauen (89,09 Prozent) vertrauen der Polizei in München.

Im europaweiten Vergleich scheint München für Frauen laut der Studie ein durchaus sicheres Pflaster zu sein. 95,70 Prozent der Frauen gaben an, in den zwölf Monaten vor der Befragung weder angegriffen noch beraubt worden zu sein.

In den meisten Aspekten also durchaus gute Werte für München, nur beim Thema Sportinfrastruktur hat die bayerische Landeshauptstadt, laut Analyse, noch Nachholbedarf. Nur 67,41 Prozent der befragten Frauen zeigten sich hier zufrieden. Bei nur 8,34 Fitnessstudios, Trainingszentren oder Mehrzwecksporthallen pro 10 Quadratkilometer vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar.

Nur vier Städte liegen im Ranking vor München

Im Ranking liegen vor München nur Zürich, Helsinki, Genf und Luxemburg. Die zweite deutsche Stadt in den Top 20 ist Hamburg, mit einem Index von 8,21/10 belegt die Hansestadt den 19. Platz.

Schlusslicht des europaweiten Rankings ist übrigens Istanbul. Mit einem Indexwert von 3,22/10 belegt die türkische Metropole am Bosporus den 83. und damit letzten Platz der untersuchten Städte.