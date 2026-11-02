Europas Elite in München-Riem – Saisonfinale auf der Galopprennbahn

Beim Saisonfinale 2026 der Galopprennbahn Riem am 7. November wartet ein ganz besonderes Highlight: Der Große Allianz Preis von Bayern. Das Gruppe I-Rennen lockt die besten Pferde Europas nach München und verspricht auch in diesem Jahr wieder ein spannendes Rennen zu werden.

02. November 2026 - 08:34 Uhr

Vorjahressieger Bay City Roller konnte in diesem Jahr den zweiten Platz im wohl wichtigsten europäischen Rennen, dem Prix de l’Arc de Triomphe belegen.

Vorjahressieger Bay City Roller konnte in diesem Jahr den zweiten Platz im wohl wichtigsten europäischen Rennen, dem Prix de l’Arc de Triomphe belegen. Die in München zweitplatzierte Stute Tiffany trat in diesem Jahr die Reise nach Amerika zum Breeders Cup an, nachdem sie in Berlin dieses Jahr ihren langersehnten Gruppe-I-Erfolg feiern konnte.

Das Starterfeld kommt aus ganz Europa zusammen

Die internationalen Gäste, die sich für dieses Jahr aus England und Frankreich angekündigt haben, rechnen sich natürlich viele Chancen aus, doch auch die deutschen Starter sind in diesem Jahr nicht zu unterschätzen.

Erst Mitte Oktober konnten deutsche Pferde die Gruppe-Rennen in Italien für sich entscheiden und bewiesen, dass die heimischen Trainer ihre Pferde gut auf die letzten Rennen dieser Saison vorbereitet haben. Zu gewinnen gibt es insgesamt 155.000 Euro, 100.000 Euro davon gehen an den Sieger.

Ein weiteres Highlight wird ein Rennen für die Zukunftshoffnungen des Rennsports, das BBAG Auktionsrennen. Die Dotierung liegt hier bei 52.000 Euro, der Sieger oder die Siegerin darf sich im Favoritenkreis für das Deutsche Derby 2027 wähnen.

Die Galopprennbahn München-Riem begeistert Jung und Alt, denn das Besondere beim Galopprennen: Sie können vom Auf- bis zum Absatteln hautnah dabei sein. © Silvia&Franz Stoib

Wer siegt bei den Trainern und Jockeys?

Nach insgesamt neun Rennen an diesem Tag entscheidet sich auch, wer in diesem Jahr der bayerische Champion bei den Trainern und Jockeys wird. Der deutsche Champion Thore Hammer-Hansen hat vor dem Renntag einen Vorsprung von drei Siegen auf Lokalmatador Rene Piechulek, um seinen Vorjahreserfolg zu verteidigen.

Nach insgesamt neun Rennen an diesem Tag entscheidet sich auch, wer in diesem Jahr der bayerische Champion bei den Trainern und Jockeys wird. © Silvia&Franz Stoib

Bei den Trainern wird sich das Championat aller Voraussicht nicht unter den Münchenern entscheiden: John David Hillis verbucht momentan zehn Siege, Werner Glanz steht bei sieben Siegen. Es bleibt also noch spannend bis zum letzten Rennen.

Jung und Alt begeistern

Die begeistert Jung und Alt, denn das Besondere beim Galopprennen: Sie können vom Auf- bis zum Absatteln hautnah dabei sein, ganz egal, für welche Ticketkategorie Sie sich entscheiden.

Suchen Sie sich Ihren Favoriten aus und fiebern von Start bis Ziel mit, als wären Sie selbst Besitzer!

Auf der altehrwürdigen A-Tribüne haben Sie mit reservierten Plätzen einen hervorragenden Blick auf das Renngeschehen, können aber genauso wie bei den Stehplatztickets (Sattelplatztickets) dem Sattelplatz und dem Führring einen Besuch abstatten und einen ersten Blick auf die startenden Pferde werfen.

Suchen Sie sich Ihren Favoriten aus und fiebern von Start bis Ziel mit, als wären Sie selbst Besitzer! Unser Bahnmoderator und Experten statten Sie mit den wichtigsten Hintergrundinfos zu den Startern aus und mit etwas Glück finanzieren Sie sich ja möglicherweise sogar ein Glas Champagner?

Gegen den großen oder kleinen Hunger werden Sie an Foodtrucks und -pavillons bestens versorgt. © Silvia&Franz Stoib

Gegen den großen oder kleinen Hunger werden Sie an Foodtrucks und -pavillons versorgt. Und das Kinderland sorgt für abwechslungsreiche Unterhaltung der Jüngsten.

Das Kinderland sorgt für abwechslungsreiche Unterhaltung der Jüngsten. © Galopprennbahn Riem

Exklusive Momente

Für alle, die es exklusiver mögen:

Mit den für den zweiten Stock der im letzten Jahr wiedereröffneten Allianz Clubtribüne haben Sie das Rundum-sorglos-Paket. Der einzigartige Blick von der Terrasse, feines Essen und Wein, Bier oder Softdrinks komplettieren das Rennbahnerlebnis.

Kinder bis einschließlich 12 Jahren zahlen keinen Eintritt (ausgenommen Sitzplätze). Die staffeln sich ab zehn Euro (an der Tageskasse) für Jugendliche. Als Geheimtipp: Im Onlineshop erhalten Sie bis 23:59 Uhr am Vortag einen Vorverkaufsrabatt auf die sogenannten Sattelplatztickets. Eintrittskarte normal: Vorverkauf 18 Euro, Tageskasse 20 Euro Jugendliche (13 bis 18 Jahre) – ermäßigter Eintritt: Vorverkauf 8 Euro, Tageskasse 10 Euro Azubis, Studenten und Senioren – ermäßigter Eintritt: Vorverkauf 10 Euro, Tageskasse 12 Euro Logenkarte: 32 Euro, ermäßigt 22 Euro, Kinder unter 12 Jahren 12 Euro Parkettplatz: 28 Euro (TK), ermäßigt 18 Euro, Kinder unter 12 Jahren 8 Euro Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt (ausgenommen Sitzplatzkategorien) Erster Start: 11:05 Uhr Einlass: 09:15 Uhr Insgesamt neun Rennen Änderungen vorbehalten

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