Europaplatz und Stachus: Demos in München gegen Krieg in der Ukraine

Nach der Eskalation des Konflikts in der Ukraine haben am Dongnerstag zahlreiche Münchnerinnen und Münchner für Frieden demonstriert. Auch in den kommenden Tagen sind Demos in München geplant.

Teilnehmer einer Protestaktion gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine stehen mit selbtsgemalten Schildern am russischen Generalkonsulat.

München - Bereits am Donnerstagvormittag versammelten sich die ersten Demonstranten in München vor dem russischen Generalkonsulat in der Maria-Theresia-Straße sowie vor der Staatskanzlei.

Am Europaplatz war am Morgen Doris Dörrie eine der Ersten vor Ort – die Regisseurin und Schriftstellerin kam mit einem "Stop the War"-Schild. Anfangs stand sie dort noch recht einsam mit wenigen anderen Demonstranten. "Wo bleiben die anderen? Warum stehe ich hier allein?", wunderte sie sich. Später schlossen sich noch mehrere Menschen dem Protest an.

Auch Doris Dörrie nimmt an den Protesten teil. © Nina Job

Mittlerweile ist der Europaplatz komplett für den Verkehr gesperrt, zahlreiche Menschen haben sich hier versammelt. Die Polizei lässt Autos, die in der angrenzenden Maria-Theresia-Straße stehen abschleppen und umsetzen.

Am Donnerstagabend ist der Europaplatz gefüllt mit Menschen. © Nina Job

Ukraine: Diese Demos sind laut KVR in München geplant

Am Donnerstag sind laut Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) noch zwei weitere Demos gegen den Krieg in der Ukraine geplant. Zwischen 18 und 19 Uhr wurde am Stachus eine stationäre Eilversammlung mit bis zu 100 Teilnehmern angemeldet. Das Thema: "Aktiver Widerstand gegen jede imperialistische Aggression".

Daneben wird von 18 bis 20 Uhr vor dem russischen Generalkonsulat demonstriert, hier sind bis zu 1.000 Personen angemeldet.

Eine weitere Demo findet am kommenden Samstag von 10 bis 13 Uhr am Stachus statt (250 Teilnehmer). Auch nächste Woche wird nochmal demonstriert. Am Odeonsplatz sollen am kommenden Mittwoch (18 - 20 Uhr) bis zu 1.000 Personen zusammenkommen.