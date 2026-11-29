Autofahrer warten an einer roten Ampel. Doch dann versucht ein Unbekannter, die Türen zu öffnen. Er hat Messer und Axt bei sich. Die Polizei schreitet ein.

Als Menschen in München an einer roten Ampel im Auto warteten, wurden sie laut Polizei von einem Mann bedroht. (Symbolbild)

In München soll ein Mann wartende Autofahrer an einer roten Ampel mit Messer und Axt bedroht und versucht haben, die Wagentüren zu öffnen. Wie die Polizei mitteilte, hatten am Donnerstag am späten Vormittag mehrere Menschen die Einsatzkräfte verständigt. Demnach soll ein Mann nicht nur versucht haben, die Türen von Autos, die an der Ampel warteten, zu öffnen. Er soll dabei auch "auf bedrohliche Art und Weise" mit einem Messer und einer Axt gestikuliert haben. Streifenbeamten konnten den Mann festnehmen.

Der 47-Jährige sei wegen des Verdachts auf räuberische Angriffe auf Kraftfahrer, Bedrohung, Nötigung und auf versuchte Sachbeschädigung festgenommen worden. Laut Polizei stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war möglicherweise psychisch beeinträchtigt. Er wurde untergebracht.