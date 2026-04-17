Es wird magisch: Goldene Stunden an Münchner Kultkiosk

Golden Hour in München am 17. und 18. und 24. und 25. April: Mit OSRAM Homelighting Produkten nach Sonnenuntergang einen stimmungsvollen Abend am Reichenbachkiosk erleben - Freigetränk und Gewinnspiel inklusive.

17. April 2026 - 15:51 Uhr

Goldene Stunden am Reichenbachkiosk in München: Nach Sonnenuntergang beim Lichterlebnis dabei sein und mit Glück beim Gewinnspiel eins der OSRAM Homelighting Produktpakete gewinnen.

Wenn die Temperaturen steigen und das Leben wieder auf den Straßen stattfindet, zieht ein Ort die Münchner nahezu magisch an: Seit mehr als 120 Jahren eine echte Institution, ist der Kiosk an der Reichenbachbrücke Sinnbild für gelebte Nachtkultur und Basislager für Abende, die man nicht plant, sondern erlebt.

Licht an, Stimmung an

Produkte bringen das Späti-Urgestein an den kommenden Wochenenden zum Leuchten und schaffen das perfekte Licht-Setting, um den Frühlingsbeginn und die ersten lauen Abende zu zelebrieren.

Dieser OSRAM SMART+ WiFi NEON FLEX MAGIC RGB TW LED-Streifen (3M) könnte auch bald Ihre Wände schmücken. © LEDVANCE

Mit Produkten aus dem Portfolio im Gepäck, wird der Reichenbachkiosk am 17. und 18. April sowie am 24. und 25. April jeweils von 18.00 bis 22.00 Uhr in einen stimmungsvoll beleuchteten Treffpunkt verwandelt, der dazu einlädt, vorbeizuschauen und den Abend entspannt ausklingen zu lassen.

Momente teilen

Während der "Golden Hour" können Besucher an allen vier Abenden Teil der Aktion werden und ihren eigenen besonderen Moment festhalten. Jeweils zwischen 18.00 und 20.00 Uhr wartet ein Freigetränk auf alle, die auf gute Gespräche, Gemeinschaft und den Frühling anstoßen möchten. Einfach QR-Code am Kiosk scannen, für den Newsletter anmelden und Getränk sichern.

Eine OSRAM DECOR Corolle Stehleuchte sowie einen OSRAM SMART+ WiFi NEON FLEX MAGIC RGB TW LED-Streifen (3M) können Sie am 17. und 18. und 24. und 25. April am Reichenbachkiosk in München gewinnen. © LEDVANCE

Mitmachen und Gewinnen

Interaktiv wird es darüber hinaus mit einer Magnetwand-Installation, die mit smarten OSRAM DOT-ITs kreativ gestaltet als Foto-Spot zum Mitmachen, Staunen und Teilen animiert. Die Magnetwand ist den Abend über Hintergrund für Selfies und von 18.00 bis 22.00 Uhr gleichzeitig Eintrittskarte für ein verknüpftes Gewinnspiel – Foto machen, @osram_homelighting_dach auf Instagram markieren, Foto teilen und Daumen drücken.

Unter allen Teilnehmenden werden am Ende der Aktion drei Produktpakete bestehend aus einer OSRAM DECOR Corolle Stehleuchte und einem OSRAM SMART+ WiFi NEON FLEX MAGIC RGB TW LED-Streifen (3M) verlost.

OSRAM Homelighting Produkte sorgen mit den Lichtprodukten immer für die richtige Stimmung. © LEDVANCE

Stay Vivid: Wenn Licht erlebbar wird

Die Aktion am Reichenbachkiosk ist Teil der aktuellen "Stay Vivid"-Kampagne von LEDVANCE, Anbieter für Allgemeinbeleuchtung, mit der OSRAM Homelighting als ganzheitliche Produktmarke für modernes Wohnen neu positioniert wird. Erstmals umfasst das Portfolio neben klassischen Lampen auch dekorative Leuchten und Smart-Home-Lösungen – und macht Licht damit nicht nur funktional, sondern emotional erlebbar.

Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter .

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