"Es war schon ein immenser Schock": Einbruch in beliebtem Münchner Café

Ein beliebtes Café in der Münchner Innenstadt wurde Tatort eines Einbruchs. Auf der Suche nach den Tätern könnte die im Café installierte Überwachungskamera hilfreich sein.

Als Café-Betreiber Andreas Vollath den Einbruch bemerkte, war er zunächst schockiert.

Das Vollaths in der Thalkirchner Straße zählt sicherlich zu einem der beliebtesten Cafés in München. Bei einer guten Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen kann man dort die Seele baumeln lassen und das Treiben auf der Müller- und Thalkirchner Straße beobachten.

Doch diese friedvolle Atmosphäre fand am frühen Mittwochmorgen ein jähes Ende. Gegen 1 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter über den Seiteneingang gewaltsam Zutritt zum Vollaths.

Betreiber erzählt der AZ: "Mit Brachialgewalt haben sie den Tresor aufbekommen"

Im Café selbst hebelten sie in einem Nebenraum einen versperrten Tresor auf und entwendeten aus diesem Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute verschwanden die Täter auf demselben Weg, wie sie gekommen waren.

Als Andreas Vollath, Betreiber des Vollaths, den Einbruch bemerkte, alarmierte er sofort die Polizei. "Es war schon immenser Schock als ich von dem Einbruch erfahren habe. Es ist schon krass, zu sehen, wie die da reingehen. 45 Minuten haben sie gebraucht. Mit einer Brachialgewalt haben sie den Tresor aufbekommen", erzählt der Gastronom der AZ.

"Wir haben die Gesichter von den Leuten, die eingebrochen sind"

Am Tatort hat die Polizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt, doch noch ist nicht bekannt, wer hinter dem Einbruch steckt. Dabei könnte allerdings die Überwachungskamera, die im Vollaths installiert ist und die beiden Einbrecher bei ihrer Tat filmte, bei der Identifizierung der Täter von großem Nutzen sein.

"Wir haben die Gesichter der Täter, die eingebrochen sind. Unsere Kamera ist mit einer Nachtsicht, das heißt, man erkennt die Gesichter gestochen scharf", so Andreas Vollath zur AZ.

Die Überwachungskamera im Vollaths konnte die Einbrecher während ihrer Tat filmen. Die AZ musste das Bild aus rechtlichen Gründen verpixeln. © Privat

Aufgrund des vorhandenen Videomaterials werden die beiden Täter wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, Mitte 20, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 175 cm, bekleidet mit einer weißen Jacke, Jogginghose mit einem "A" auf dem Bein, weiße Turnschuhe, schwarzes Tuch über dem Mund, Bauchtasche.

Täter 2: männlich, Mitte 20, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 175 cm, Vollbart, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke der Marke North Face, weißes Kapuzenoberteil, Jogginghose, weiße Turnschuhe, weiße Handschuhe mit schwarzer Innenfläche.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Müllerstraße, Thalkirchner Straße, Pestalozzistraße (Ludwigsvorstadt – Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.