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"Es ist unverzeihlich": Dieser Prozess in München erinnert an den Fall Pelicot

Ein Student aus China steht vor Gericht, weil er seine Freundin betäubt, missbraucht und dabei gefilmt haben soll. Im Prozess sprach er bereits über seine Taten – jetzt stehen die Plädoyers an.
AZ/dpa |
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Der Mann ist wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung angeklagt. (Archivbild)
Der Mann ist wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung angeklagt. (Archivbild) © Malin Wunderlich/dpa

Vor dem Landgericht München I neigt sich der Prozess gegen einen Mann, der seine Freundin mit Narkosemitteln betäubt, vergewaltigt und dabei gefilmt haben soll, dem Ende entgegen. Am Dienstag (31. März) werden die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. 

Angeklagter: "Ich weiß, dass ich Schlimmes getan habe"

Der 27-Jährige hatte die Vorwürfe vor Gericht eingeräumt. "Ich weiß, dass ich Schlimmes getan habe und dass das schlimme Folgen mit sich gebracht hat", sagte er. Er sei aber kein Frauenhasser, so der Angeklagte. "Ich liebe dieses Mädchen, aber ich habe sie tief verwundet." Seine Taten seien "unbedacht, egoistisch, gefährlich, hässlich und ungehobelt" gewesen. "Es ist unverzeihlich."

Laut Staatsanwaltschaft war es reiner Zufall gewesen, dass die 1997 geborene Frau bei den Taten des jungen Mannes nicht starb. Der Angeklagte aus China hatte sich nach eigenen Angaben in einer Chatgruppe mit mehr als 1000 Mitgliedern über Betäubungsmöglichkeiten informiert. In der Sache laufen auch in Deutschland weitere Ermittlungsverfahren. 

Angeklagter nannte Frauen "tote Schweine"

Der Student ist unter anderem wegen versuchten Mordes in sieben Fällen, gefährlicher Körperverletzung, besonders schwerer Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge angeklagt – wobei sich der Versuch in dem Fall auf die Todesfolge bezieht. 

Der Fall erinnert an die Französin Gisèle Pelicot, die von ihrem damaligen Ehemann über knapp zehn Jahre immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und Dutzenden Fremden zur Vergewaltigung angeboten worden war.

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3 Kommentare
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  • FredC2 vor 10 Minuten / Bewertung:

    So schlimm die Tat ist, aber Mord hatte er wohl eher nicht im Sinn.

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  • Witwe Bolte vor 10 Minuten / Bewertung:

    Wieder mal ein Beispiel für toxische Männlichkeit.

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  • Futurana vor 30 Minuten / Bewertung:

    Es fehlen die Worte angesichts solcher Taten. Aber - Hallo- gilt nicht die Unschuldsvermutung bis zum gesprochen Gerichtsurteil. Muss nicht erst bewiesen sein, dass er kein falsches Geständnis abgelegt hat? Ein Mann macht doch sowas nicht. Die Frau will ihm nur übles, böses Weib böses. Ironie off!

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