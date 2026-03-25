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Erstmals in 2026: Geschäfte in der City haben am Freitag länger geöffnet

Erstmals in diesem Jahr haben am Freitag zahlreiche Geschäfte in der Münchner City länger geöffnet. Die teilnehmenden Läden locken aus diesem Anlass teilweise mit verschiedenen Special-Aktionen.
André Wagner |
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Viele Läden in der Münchner City haben am Freitagabend länger geöffnet. (Archivbild)
Viele Läden in der Münchner City haben am Freitagabend länger geöffnet. (Archivbild) © imago

Am Freitag, 27. März, laden die Geschäfte in der Münchner City zum ersten Abend des Jahres mit verlängerten Öffnungszeiten ein. Zahlreiche Läden haben am Freitagabend über die regulären Öffnungszeiten hinaus bis 22 Uhr, vereinzelt sogar bis Mitternacht geöffnet. Mehr Zeit für die Kunden und Besucher, um in aller Ruhe zu bummeln, zu stöbern, Mode anzuprobieren und natürlich auch einzukaufen.

Zu diesem Anlass bieten einige Geschäfte Special-Aktionen wie Live-Musik, Gewinnspiele, Begrüßungsdrink, Tastings oder einen DJ-Gig an.

Shoppen in der City: Viele Geschäfte am Freitag bis 22 Uhr geöffnet

Im neueröffneten Laden Splendid Comics im Rathaus zeichnen an diesem Abend Künstler und Künstlerinnen des Münchner Comic-Vereins Comicaze vor Ort. Und in der Herzogspitalstraße 4 eröffnet FUNtainment seinen neuen Laden, was vor allem junge und alte Spielefans sehr freuen dürfte.

Ausgewählte Parkhäuser bieten Besuchern ab 20 Uhr eine Stunde gratis Parken an.

Möglich macht dies die neue "Münchner Ladenschlussverordnung", die am 1. Februar 2026 in Kraft getreten war. Welche Geschäfte länger geöffnet haben, finden Sie unter www.nachtschwaermer-muenchen.de

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