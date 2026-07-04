Erstmalig in München: Creativ Sommer lädt zum Mitmachen ein
Kreative Ideen entdecken, neue Techniken ausprobieren und direkt vor Ort aktiv werden: Am 11. und 12. Juli 2026 findet erstmals der Münchner Creativ Sommer im Zenith – Motorworld München statt. Die neue Kreativ- und Bastelmesse richtet sich an alle, die gerne gestalten, nähen, malen oder Handarbeiten – ebenso wie an Besucher, die auf der Suche nach Inspiration für ihr nächstes Hobbyprojekt sind.
Ideen, Trends und Inspiration an einem Ort
Auf rund 5.000 Quadratmetern präsentieren mehr als 100 Aussteller aktuelle Trends, Materialien und Produkte aus der Welt des kreativen Gestaltens. Das Angebot reicht von Stoffen und Wolle über Scrapbooking, Diamond Painting und Stempelkunst bis hin zu Mal- und Zeichenzubehör, Perlen, Kurzwaren sowie Back- und Tortendekoration.
Der Münchner Creativ Sommer versteht sich als Treffpunkt für Kreativschaffende und Hobbykünstler aus München und der gesamten Region.
Mit dem Münchner Creativ Sommer schaffen wir ein neues jährliches Forum für Ideen und Inspiration. Die Veranstaltung richtet sich an kreative Köpfe ebenso wie an alle, die sich einfach Anregungen für eigene Projekte holen möchten,
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Handarbeiten. Stoff- und Wollhändler, sowie zahlreiche Fachgeschäfte für Zubehör und Applikationen machen die Messe zu einem Anlaufpunkt für alle, die gerne nähen, stricken oder textile Projekte umsetzen.
Mitmachen ausdrücklich erwünscht: Neben den Ausstellungsständen laden rund 30 Workshops zum Ausprobieren ein. Besucherinnen und Besucher können direkt vor Ort verschiedene Techniken testen und kreative Projekte umsetzen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich – Interessierte können spontan teilnehmen und neue Ideen für ihre eigenen Projekte sammeln.
Der Münchner Creativ Sommer ist am Samstag, 11. Juli, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 12. Juli, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Zenith ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar. Vor Ort stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
Tickets sind bis zum 4. Juli vergünstigt im Vorverkauf erhältlich. Neben dem Ticketshop bietet die Veranstaltungswebsite auch Informationen zu Ausstellern und dem Workshop-Programm.
Weitere Informationen und Tickets unter kreativmesse.online/muenchen/
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