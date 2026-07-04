Der Sommer wird kreativ und bunt: Der Münchner Creativ Sommer feiert Premiere in München am 11. und 12. Juli 2026 und lädt Besucherinnen und Besucher jeden Alters ein, Inspirationen für Hobbys und künstlerische Projekte zu entdecken.

04. Juli 2026 - 08:13 Uhr

Der Münchner Creativ Sommer richtet sich an alle, die gerne gestalten, nähen, malen oder Handarbeiten – ebenso wie an Besucher, die auf der Suche nach Inspiration für ihr nächstes Hobbyprojekt sind.

Kreative Ideen entdecken, neue Techniken ausprobieren und direkt vor Ort aktiv werden: Am 11. und 12. Juli 2026 findet erstmals der Münchner Creativ Sommer im Zenith – Motorworld München statt. Die neue Kreativ- und Bastelmesse richtet sich an alle, die gerne gestalten, nähen, malen oder Handarbeiten – ebenso wie an Besucher, die auf der Suche nach Inspiration für ihr nächstes Hobbyprojekt sind.

Das Angebot reicht von Stoffen und Wolle über Scrapbooking, Diamond Painting und Stempelkunst bis hin zu Mal- und Zeichenzubehör, Perlen, Kurzwaren sowie Back- und Tortendekoration. © Münchner Creativ Sommer

Ideen, Trends und Inspiration an einem Ort

Auf rund 5.000 Quadratmetern präsentieren mehr als 100 Aussteller aktuelle Trends, Materialien und Produkte aus der Welt des kreativen Gestaltens. Das Angebot reicht von Stoffen und Wolle über Scrapbooking, Diamond Painting und Stempelkunst bis hin zu Mal- und Zeichenzubehör, Perlen, Kurzwaren sowie Back- und Tortendekoration.

Der versteht sich als Treffpunkt für Kreativschaffende und Hobbykünstler aus München und der gesamten Region.

Mit dem Münchner Creativ Sommer schaffen wir ein neues jährliches Forum für Ideen und Inspiration. Die Veranstaltung richtet sich an kreative Köpfe ebenso wie an alle, die sich einfach Anregungen für eigene Projekte holen möchten, erklärt Veranstalter Marvin Okken von der Okken GmbH.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Handarbeiten. Stoff- und Wollhändler, sowie zahlreiche Fachgeschäfte für Zubehör und Applikationen machen die Messe zu einem Anlaufpunkt für alle, die gerne nähen, stricken oder textile Projekte umsetzen.

Neben den Ausstellungsständen laden rund 30 Workshops zum Ausprobieren ein. © Münchner Creativ Sommer

Mitmachen ausdrücklich erwünscht: Neben den Ausstellungsständen laden rund 30 Workshops zum Ausprobieren ein. Besucherinnen und Besucher können direkt vor Ort verschiedene Techniken testen und kreative Projekte umsetzen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich – Interessierte können spontan teilnehmen und neue Ideen für ihre eigenen Projekte sammeln.

Der Münchner Creativ Sommer ist am Samstag, 11. Juli, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 12. Juli, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. © Münchner Creativ Sommer

Der ist am Samstag, 11. Juli, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 12. Juli, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Zenith ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar. Vor Ort stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Tickets sind bis zum 4. Juli vergünstigt im Vorverkauf erhältlich. Neben dem Ticketshop bietet die Veranstaltungswebsite auch Informationen zu Ausstellern und dem Workshop-Programm.

Weitere Informationen und Tickets unter