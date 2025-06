Erstes Stadt-Fazit: München mit Erfolg des Champions-League-Finales sehr zufrieden

Wenige Tage nach dem CL-Finale in der Allianz Arena hat die Stadt München eine erste Zwischenbilanz gezogen und ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Rund eine Woche ist das Finale der Champions League zwischen PSG und Inter Mailand in der Allianz Arena her, nun hat die Stadt München als Host City eine erste Zwischenbilanz des Sportevents gezogen.

CL-Finale für München als Host City ein großer Erfolg

Über den gesamten Samstag verteilt wurden an den beiden Fan Meeting Points auf dem Odeonsplatz und dem Königsplatz insgesamt rund 60.000 Fans beider Mannschaften gezählt. Etwa 75.000 Personen schauten das Finale bei den unterschiedlichsten Public-Viewing-Events in der ganzen Stadt an, darunter jeweils 23.000 Fußball-Fans auf dem Königsplatz und beim Champions Festival im Olympiapark. Dieses war mit rund 105.000 Besuchern an allen vier Tagen sehr gut besucht.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Der städtische Mobilitätspartner RVO transportierte circa 9.000 Fans von den beiden Shuttlepunkten Königsplatz und Olympiapark ins Stadion. Beim Abtransport waren es dann rund 12.000 Personen, die das Angebot der Shuttle-Busse nutzten.

Auch die städtische Initiative "Wir alle sind Champions" wurde sehr gut angenommen.

Eine vollständige Bilanz will das Referat für Bildung und Sport dem Stadtrat im Winter vorlegen.