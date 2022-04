Nach Corona-Pause: Großer Andrang beim Flohmarkt auf der Theresienwiese

Zwei Mal ist der Flohmarkt auf der Theresienwiese abgesagt worden. Zum Comeback drängten sich zahlreiche Münchnerinnen und Münchner zwischen den Ständen.

München - Ein Paradies für Trödler und Schnäppchenjäger: Der erste Riesenflohmarkt auf der Theresienwiese nach der Corona-Zwangspause hat zahlreiche Besucher angelockt. Auch das trübe Wetter hielt die Flohmarktfreunde nicht von einer Tour durch die Stände ab.

Verkauft werden durfte wie immer alles, was sich so über die Jahren in den Münchner Haushalten angesammelt hat: Barbie-Puppen, Geschirr und Fahrräder, allerlei Bücher, CDs und auch der ein oder andere verkannte Schatz wurden auf den Tischen neben dem Frühlingsfest feilgeboten.

Im Gegensatz zu früheren Jahren hatte das BRK die Zahl der Stände begrenzt und eine eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung zugelassen.

