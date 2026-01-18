AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Erster tödlicher Unfall 2026 im Landkreis München: Motorradfahrer prallt gegen Baum

Erster tödlicher Unfall 2026 im Landkreis München: Motorradfahrer prallt gegen Baum

Ein 37-jähriger Motorradfahrer verliert am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über seine Maschine und kracht gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der Mann aus dem Landkreis München verstirbt noch an der Unfallstelle nahe Oberhaching. 
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Ein Motorradfahrer ist am frühen Sonntagmorgen nahe Oberghaching ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Ein Motorradfahrer ist am frühen Sonntagmorgen nahe Oberghaching ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Marvin Koss via www.imago-images.de

Ein Motorradfahrer aus dem Landkreis München ist am frühen Sonntagmorgen nahe Oberhaching ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ist es der erste tödliche Verkehrsunfall im neuen Jahr im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums.

Motorrad prallt gegen Baum am Straßenrand

Der 37-Jährige war auf seiner Yamaha auf der Staatsstraße 2368 von Oberhaching kommend in Richtung Oberbiberg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Biker nach Angaben eines Polizeisprechers nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Maschine frontal gegen einen Baum. Die Ermittler untersuchen, ob möglicherweise überhöhte Geschwindigkeit oder Glätte bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben. Zum Unfallzeitpunkt herrschte leichter Frost.

Zeugen verständigen Polizei

Autofahrer, die gegen 3.10 Uhr morgens an der Unfallstelle vorbeikamen, alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Den Unfall selbst haben die Zeugen laut Polizei nicht gesehen. Der Notarzt konnte dem Motorradfahrer allerdings nicht mehr helfen. Der 37-Jährige verstarb noch am Unfallort. Das Kraftrad des 37-Jährigen ist ein Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2368 komplett gesperrt werden. Hierbei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.