Erster Store in Deutschland: US-Kultmarke eröffnet Shop in München
Der Frühling steht vor der Tür, doch in den Riem Arcaden machen sich schon jetzt frische Düfte breit. Am Donnerstag, 5. März, eröffnete dort die bundesweit erste Filiale der US-Kultmarke "Bath & Body Works", laut Unternehmensaussage der weltweit führende Anbieter von Hygiene- und Parfümerieprodukte für Männer und Frauen.
Unter den Handelsmarken "Signature Collection", "C.O. Bigelow", "Slatkin" und "True Blue Spa" werden unter anderem Lotionen, Seifen, Parfümes, Lippenstifte und ähnliche Kosmetikartikel verkauft, zudem gehören auch Duftkerzen zum Angebot.
"Bath & Body Works" wurde 1990 in den USA gegründet und betreibt aktuell 1934 firmeneigene Filialen in den USA und Kanada sowie über 500 internationale Franchise-Filialen.
Nun will das US-Unternehmen den deutschen Markt erobern. Nach der ersten Filiale in München sollen in Kürze weitere Stores in Köln und Oberhausen folgen.
