  Erster Store in Deutschland: US-Kultmarke eröffnet Shop in München

Erster Store in Deutschland: US-Kultmarke eröffnet Shop in München

In den USA genießt "Bath & Body Works" schon längst Kultstatus, nun hat in München die erste Filiale in Deutschland eröffnet. Es soll nicht die einzige bleiben.
André Wagner
In den Riem Arcaden hat nun eine US-Kultmarke ihre erste Deutschland-Filiale eröffnet.
In den Riem Arcaden hat nun eine US-Kultmarke ihre erste Deutschland-Filiale eröffnet.

Der Frühling steht vor der Tür, doch in den Riem Arcaden machen sich schon jetzt frische Düfte breit. Am Donnerstag, 5. März, eröffnete dort die bundesweit erste Filiale der US-Kultmarke "Bath & Body Works", laut Unternehmensaussage der weltweit führende Anbieter von Hygiene- und Parfümerieprodukte für Männer und Frauen.

Unter den Handelsmarken "Signature Collection", "C.O. Bigelow", "Slatkin" und "True Blue Spa" werden unter anderem Lotionen, Seifen, Parfümes, Lippenstifte und ähnliche Kosmetikartikel verkauft, zudem gehören auch Duftkerzen zum Angebot.

"Bath & Body Works" eröffnet Filiale in München

"Bath & Body Works" wurde 1990 in den USA gegründet und betreibt aktuell 1934 firmeneigene Filialen in den USA und Kanada sowie über 500 internationale Franchise-Filialen.

"Bath & Body Works" gibt es nun auch in München.
"Bath & Body Works" gibt es nun auch in München.

Nun will das US-Unternehmen den deutschen Markt erobern. Nach der ersten Filiale in München sollen in Kürze weitere Stores in Köln und Oberhausen folgen.

