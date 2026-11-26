Schnee zwischen Alpen und Bayerischem Wald, dazu glatte Wege in der Nacht: Wer unterwegs ist, sollte aufpassen. Wo es besonders frostig wird.

Winterschuhe bleiben in den nächsten Tagen ein guter Begleiter in Bayern, im Alpenvorland schneit es bereits und in der Nacht zum Freitag kann es auf Gehwegen und Straßen glatt werden. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen heute aber zunächst dichte Wolken über den Freistaat hinweg. Zwischen Alpen und Bayerischem Wald schneit es leicht, mancherorts auch kräftig. Auch in der Oberpfalz dürften sich insbesondere die Kinder über Schnee freuen.

Die Höchstwerte liegen meist zwischen minus zwei und null Grad, im Umfeld von Donau und Inn sowie in einigen Niederungen Frankens bei bis plus eins beziehungsweise plus zwei Grad. In den Kammlagen und auf dem Großen Arber könnte es mit minus fünf Grad empfindlich kalt werden. Auf der Zugspitze sind bis minus sieben Grad möglich. Laut den Prognosen liegen die Schneefallmengen im südöstlichen Bayern bei 5 bis 10 Zentimeter, stellenweise sind bis zu 15 Zentimeter möglich. Im Süden und Osten kann es ein leichtes Nieseln mit Glatteis geben. Wer ins Gebirge aufbricht, sollte daher eine warme Jacke anziehen.

Das Wetter in München

Bei Temperaturen von um die minus 2 Grad kann ein Tief in München tagsüber bis in den späten Donnerstagabend für Schneefall sorgen. Der DWD spricht eine Glättewarnung für das Gebiet aus.

Nachts wird es glatt

In der Nacht zum Freitag bleibt der Himmel bedeckt und wird zunehmend trüb. Gebietsweise könnte etwas Schnee fallen. Die Tiefstwerte liegen der Vorhersage zufolge zwischen minus ein und minus sechs Grad. In der Nacht zum Freitag warnt der DWD für den Süden Bayerns vor Glätte, es gäbe "nahezu flächendeckend gefrierende Nässe".

Es wird frostig in der Nacht und laut DWD auch sehr glatt. Fußgänger, Rad- und Autofahrer sollten also auf sich achtgeben. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Am Freitag bleibt es stark bewölkt oder bedeckt, vereinzelt könnten ein paar Schneeflocken fallen. Längere sonnige Phasen sind im Tagesverlauf am ehesten in Unterfranken möglich. Die Höchstwerte dürften zwischen minus zwei und plus zwei Grad liegen. In den Kammlagen und auf dem Großen Arber könnte es um minus fünf Grad geben, in 2.000 Metern um minus fünf Grad und in 3.000 Metern um minus zehn. Zum Wochenende klart es auf und die Sonne lässt sich bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt blicken.