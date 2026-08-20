Erster Laden dieser Art: Fressnapf eröffnet besonderen Store in München

Der Heimtierbedarfshändler Fressnapf hat in München den ersten Urban Store in Deutschland eröffnet. Was diese Filiale von den anderen unterscheidet.

In München hat der deutschlandweit erste Urban Store von Fressnapf eröffnet.

So einen Laden gab es in Deutschland bisher noch nicht. Der Heimtierbedarfshändler Fressnapf hat am Donnerstag in Schwabing seinen ersten Urban Store hierzulande eröffnet.

Das neue Store-Format wurde speziell für Innenstadtlagen entwickelt und verbindet ein an den Bedarf von Stadtkunden angepasstes Sortiment, persönliche Beratung und digitale Services auf kompakter Fläche.

Für Hunde gibt es sogar FC-Bayern-Merch

Der neueröffnete Urban Store in der Hohenzollernstraße 13 – 15 ist mit 120 m² Ladenfläche für Fressnapf-Verhältnisse ungewöhnlich klein. Ein neues Holz-Konzept mit warmem Licht soll dem Kunden ein echtes Einkaufserlebnis bieten. Insgesamt stehen zwischen 2000 und 2500 Artikel im Rotationssortiment.

Im Hundebereich liegt der Fokus auf der Gesundheit des Vierbeiners. Für die gibt es sogar spezielle Merch-Artikel des FC Bayern München.

Für Hunde gibt es sogar FC-Bayern-Merch. © Julius Braun

Auch für Katzen, Kleintiere, Vögel und Nager sind jede Menge Artikel vorhanden. Alles ist konsequent auf den Stadtkunden zugeschnitten, d. h. es gibt auch kleinere Verpackungsgrößen.

Click & Collect oder Lieferung: Kunde hat viele Einkaufsmöglichkeiten

Die Artikel können direkt vor Ort gekauft werden, aber auch Click & Collect (also online bestellen und dann im Laden abholen) oder Lieferung nach Hause sind möglich.

Als Ziel hat man sich im Urban Store eine kompetente und produktgenaue Beratung zum Ziel gesetzt. Das Stammpersonal soll am Ende aus sechs bis sieben Mitarbeitern mit Fachexpertise bestehen.

Beim Einkauf sind alle Tiere herzlich willkommen. Und sollte sich einer der Vierbeiner mal "unerlaubt" bedienen, gibt es auch keinen Stress, dann weiß man wenigstens, dass es schmeckt, so Marktleiter Christoph Wagner zur AZ.