Erste Europatour seit sechs Jahren: Weltstar kommt im Sommer nach München

Nach seiner Musikpause und der Fehde mit Kendrick Lamar geht der kanadische Superstar Drake wieder abseits von Nordamerika auf Tour. Auch in München tritt er auf.

Der fünfmalige Grammy-Gewinner und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Weltstar Drake tourt endlich wieder durch Europa. Im September gastiert der Kanadier an zwei Abenden in der Münchner Olympiahalle.

Rapper Drake kommt nach München: Vorverkauf beginnt am Donnerstag

Der Rapper geht erstmals seit sechs Jahren wieder in Europa auf Tour. Neben München steuert er auch die deutschen Städte Köln, Berlin und Hamburg an, teilt Veranstalter Live Nation mit. Drake tritt in jeder dieser Städte zweimal auf. Die "Some Special Shows 4 UK EU"-Tour startet im Juli. Los geht es am 20. Juli in Birmingham, direkt nach seinem dreitägigen Headliner-Auftritt beim Wireless Festival im Londoner Finsbury Park (11. bis 13. Juli).

Der Rapper verbringt den August und September in Deutschland und in der Schweiz. Die beiden Shows in München gehen am 16. und 18. September über die Bühne. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag (6. Juni 2025) um 15 Uhr. Fans rechnen müssen, teilte Live Nation zunächst nicht mit.

Drake gastiert in der Olympiahalle München: Das ist sein Special Guest

Für die Auftritte in München kündigt der Veranstalter den kanadischen Sänger PartyNextDoor als Special Guest an. Mit ihm veröffentlichte Drake im Winter das gemeinsame Album "$ome $exy $ongs 4 U", an das die Tour angelehnt ist.

Diese Tour ist Drakes erste Rückkehr nach Europa und Großbritannien seit seiner "Assassination Vacation Tour" im Jahr 2019. In den Jahren 2023 und 2024 absolvierte Drake seine monumentale, komplett ausverkaufte "It's All A Blur Tour" mit insgesamt 80 Konzerten in Nordamerika – unter anderem mit 21 Savage und J. Cole als Special Guests. Am Valentinstag 2025 veröffentlichten Drake & PartyNextDoor ihr gemeinsames Album "$ome $exy $ongs 4 U".

Drake-Debütalbum war das beste Mixtape 2009

Der vielseitige Performer Drake betrat 2009 mit "So Far Gone" die Bühne – sein EP-Debüt mit über 650.000 verkauften Exemplaren wurde von MTV zum besten Mixtape des Jahres gekürt. Im September 2021 veröffentlichte er sein mit Spannung erwartetes sechstes Studioalbum "Certified Lover Boy", das einen neuen Tages-Streamingrekord bei Apple Music aufstellte.

Im Sommer 2022 überraschte er seine Fans mit dem siebten Album "Honestly, Nevermind", mit einem Feature von 21 Savage. Kurz darauf folgte im November 2022 das gemeinsame Album "Her Loss" mit 21 Savage – es landete auf Platz eins der Billboard 200, alle 16 Songs schafften es in die Hot 100.

Sein im Oktober 2023 veröffentlichtes achtes Studioalbum "For All The Dogs" landete auf Platz eins der US-Charts, alle 23 Tracks waren in den Billboard Hot 100 vertreten, sieben davon in den Top Ten. Danach kündigte er eine Musikpause aus gesundheitlichen Gründen an.

Karten zu den Drake-Konzerten in der Olympiahalle München gibt's .