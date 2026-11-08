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Erste Boomer-Disco in München: Sonntagnachmittag in der Zeitmaschine

Lange Clubnächte gehen nicht mehr? Kein Problem bei der Coolen Disco bekommt die Generation 50+ die Möglichkeit, die Tanzfläche zu übernehmen.
Irene Kleber |
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„Sollte man ärztlich verordnen“, findet Kerstin (59), die am Sonntag zur „Coolen Disco“ in den La Rumba Latin Club am Stachus gekommen ist.
„Sollte man ärztlich verordnen“, findet Kerstin (59), die am Sonntag zur „Coolen Disco“ in den La Rumba Latin Club am Stachus gekommen ist. © iko

Ein paar schwarze Stufen geht es runter, dann groovt einem schon "September" von Earth, Wind & Fire entgegen. Discolichter flackern und blitzen über die Tanzfläche, die rappelvoll ist um 15 Uhr.

Münchens erste Sonntagnachmittags-Disco für Boomer und deren Lieblingssound aus den 70er- bis 90er-Jahren ist damit eröffnet. Und die Premiere ist für die 50+-Gäste erkennbar ein Heidenspaß. "Großartige Idee, ab in die Zeitmaschine", sagt Kerstin (59), eine Ärztin, "die Disco sollte man ärztlich verordnen. Vorsicht Nebenwirkungen: Lebensfreude!"

Die "Coole Disco", wie das Partyvergnügen für Münchens Elterngeneration heißt, hat Nicole Wagner (62) mit dem Partyveranstalter Christian Kronseder (29) erfunden – und sich dafür am Stachus im La Rumba Latin Club eingemietet (Neuhauser Str. 47). Sie soll nun regelmäßig stattfinden, die nächsten Male am 6. und 20. Dezember und 3. Januar (jeweils 14-19 Uhr). Tickets und Infos unter www.cooledisco.de.

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  • Radl Rainer vor 54 Minuten / Bewertung:

    Alles außer arbeiten.

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