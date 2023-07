Erste Bauträger in München insolvent: Wer nun auf den Kosten sitzen bleibt

Die Krise am Bau führt zu ersten Pleiten von Bauträgern in München. Auch die Firma 3 Bau hat es erwischt. Allein hier sind 15 Familien betroffen.

München - Am Bauzaun des halbfertigen Wohnhauses in der Griegstraße hängt ein Zettel: Ein Betroffener, der bereits etwa die Hälfte des Kaufpreises für sein neues Zuhause in dem Haus gezahlt hat, bittet andere Betroffene, sich zu melden.

Eigentlich wollte er – oder sie – bald hier einziehen. Doch die Arbeiten sind eingestellt, schon seit Monaten lässt sich kein Arbeiter mehr blicken.

Baustellen in München: Die Arbeiten stehen still

Bei dem Münchner Bauträger 3 Bau GmbH ist das Telefon abgemeldet. Auf der Firmenhomepage erscheint ein gerichtlicher Beschluss. Im Februar hat die Münchner Firma, die ihren Sitz in der Nähe vom Prinzregententheater hatte, Insolvenz angemeldet.

31 Wohnungen in einem energieeffizienten Neubau sollten in der Griegstraße in Milbertshofen entstehen, mit bodentiefen Fenstern, Terrassen und Balkonen, Fußbodenheizung und E-Ladestation im Keller. Für 518.000 bis 1,4 Millionen Euro bot sie der Bauträger an. Doch aus dem geplanten Umzug wird erst mal nichts. Wird er für die Käufer überhaupt noch etwas? Die Bauarbeiten stehen still.

Ein halb fertiges Zweifamilienhaus der Firma 3 Bau in der Iltisstraße in Waldtrudering. © Nina Job

In der Iltisstraße in Waldtrudering ein ähnliches Bild: Auch hier zwei halb fertige Häuser von 3 Bau, Baumaterial liegt noch herum, gearbeitet wird schon lange nicht mehr.

Betroffen seien rund 15 Käufer von 3-Bau-Wohnungen, sagt der zuständige Insolvenzverwalter Axel Bierbach zur AZ: "Wir suchen Investoren, eigentlich Bauträger – mit dem Ziel, dass sie die Objekte fertig bauen und in die bestehenden Verträge mit den Käufern eintreten." Interessenten gebe es, sagt er. Ob es gelingt? Nicht sicher.

Der Rohbau für dieses "Effizienzhaus" in der Iltisstraße (Waldtrudering) steht seit Juli 2022. Fünf Familien sollten hier einziehen. © Nina Job

Ende des Booms: Stehen bald noch mehr Bauträger in München vor der Pleite?

Im Vergleich zu den Käufern von 3-Bau-Wohnungen in München haben Käufer in Freising noch Glück: Dort hat der Bauträger eine ehemalige Brauerei umgebaut. Mittlerweile konnten alle Käufer mit ihren Familien in die 13 neuen Wohnungen einziehen. Nur Zäune, Hecken und Wiesen müssen sie noch finanzieren – obwohl sie eigentlich bereits alles bezahlt hatten.

Axel Bierbach betreut außer 3 Bau noch einen anderen zahlungsunfähigen Bauträger. Und auch beim Verein Haus + Grund fällt auf, dass mehr Bauträger ins Trudeln geraten. Ist das erst der Anfang?

Die Baubranche ist in der Krise. Viele potenzielle Immobilienkäufer warten wegen der derzeit hohen Bankzinsen ab – oder sie können sich eine eigene Immobilie nun nicht mehr leisten. Bauträger jedoch müssen früh Käufer finden – diese zahlen Zug um Zug nach Baufortschritt.

Ein halb fertiges Zweifamilienhaus der Firma 3 Bau in der Iltisstraße. © Nina Job

Werden zu wenige Wohnungen verkauft, fehlt das Geld. Dann kann mit dem Neubau gar nicht erst begonnen werden. Oder Baustellen stehen still – wie in der Grieg- oder Iltisstraße in München.