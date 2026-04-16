Rund 9000 Euro pro Quadratmeter werden in München für Häuser fällig. Doch wer bereit ist zu pendeln, findet im Umland deutlich günstigere Angebote – mit Einsparungen von bis zu 52 Prozent.

Auch wenn es in München freilich am Schönsten ist, lohnt sich beim Hauskauf ein Blick in's Umland. Hier lässt sich deutlich Geld sparen.

Ein Eigenheim in München bleibt für viele ein kaum erreichbarer Traum. Laut dem Immobilienportal liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet bei rund 9000 Euro. Doch eine neue Auswertung der 15 größten deutschen Städte zeigt auch: Wer bereit ist zu pendeln, kann beim Kauf deutlich sparen.

Immobilienpreise sinken im 60-Minuten Umkreis deutlich

Bereits bei einer Fahrzeit von etwa 60 Minuten ins Münchner Zentrum sinken die Preise für Einfamilienhäuser erheblich. Im Umland innerhalb dieses Radius liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei rund 4400 Euro – das entspricht einer Ersparnis von 52 Prozent im Vergleich zur Stadt.

So sehen die Preisunterscheide von Stadtgebiet und Umland aus. © immowelt.de

Je näher man an München heranrückt, desto geringer fällt der Preisvorteil aus. Bei einer Pendelzeit von rund 45 Minuten werden im Schnitt etwa 6450 Euro pro Quadratmeter fällig. Das bedeutet immer noch eine Ersparnis von 29 Prozent, zeigt aber deutlich, wie stark die Preise mit der Nähe zur Stadt anziehen.

Größter Unterschied von Stadt zu Umland in Dresden

Auch in anderen deutschen Großstädten hat Immowelt das Sparpotenzial untersucht. Besonders deutlich fällt der Unterschied in Dresden aus: Wer hier eine Stunde außerhalb des Zentrums sucht, zahlt im Schnitt rund 60 Prozent weniger. Die Quadratmeterpreise liegen bei etwa 3500 Euro in der Stadt und nur noch rund 1400 Euro im erweiterten Umland – allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau als in München.

In anderen Metropolen zeigt sich ein ähnliches Bild: Im Fall von Köln sinken die Preise für Häuser von 5036 auf 2562 Euro pro Quadratmeter (49 Prozent), in Frankfurt von 5001 auf 2603 Euro (48 Prozent). In Berlin fällt die Ersparnis etwas geringer aus. Bei einer Pendelzeit von 60 Minuten liegt sie bei 29 Prozent (4827 Euro gegenüber 3441 Euro), bei 45 Minuten sind es noch 19 Prozent.

Eine Besonderheit stellt das Ruhrgebiet dar. Durch die enge Verzahnung mehrerer Großstädte sind die Preisunterschiede beim Hauskauf hier geringer. © IMAGO/Hans Blossey

Umgekehrter Effekt: In Duisburg ist das Umland beliebter

Eine Besonderheit zeigt sich in Duisburg: Dort ist das Umland teilweise sogar teurer als die Stadt. Bei 45 Minuten Entfernung zahlen Käufer im Schnitt rund 10 Prozent mehr, bei einer Stunde Pendelzeit liegt der Aufpreis noch bei etwa 1 Prozent. Immowelt erklärt das mit der dichten Metropolstruktur im Ruhrgebiet – hochpreisige Vororte etwa von Düsseldorf treiben das Preisniveau im Umland nach oben.

Immowelt-Geschäftsführer Theo Mseka ordnet die Entwicklung so ein: „Die Preise im direkten Umland vieler Großstädte haben sich bereits deutlich angenähert. Wer spürbar sparen möchte, muss seinen Suchradius daher häufig erweitern. Im erweiterten Umland bieten sich weiterhin attraktive Preisvorteile für Häuser.“