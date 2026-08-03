Bauarbeiten bis November: So kommen Fahrgäste durch den Münchner Süden

Wochenlange Bauarbeiten legen zentrale Tramstrecken in Giesing und Haidhausen lahm: Fernwärmeleitungen, Gleisarbeiten und Weichentausch sorgen bis November für Schienenersatzverkehr, Umleitungen und geänderte Linienwege bei den Trams 14, 18 und 25 sowie mehreren Buslinien.

Hier der Blick auf eine Straßenbahn der Linie 25 nach Grünwald, hier auf Höhe des Grünwalder Stadions in Giesing.

Tram-Nutzer in Haidhausen und Giesing müssen sich in den nächsten Wochen und Monaten auf Umwege einstellen. In der Reger- und Franziskanerstraße werden Fernwärmeleitungen verlegt und die Tramgleise erneuert. An der Chiemgaustraße werden außerdem Weichenzungen ausgetauscht. Auch bei der Tram auf der Fürstenrieder Straße wird nochmal gearbeitet.

Bei der Tram 14 führen die SWM zum Ferienbeginn Restarbeiten an den Gleisen durch. Dafür wird der Linienbetrieb von 3. August bis zum 6. August jeweils schon um 22 Uhr eingestellt. Einen SEV gibt es hier nicht, aber zwischen Pasing Bf. und Fürstenrieder Straße bietet sich die Tram 19 als Alternative an, zwischen Fürstenrieder Straße und Ammerseestraße fahren die Buslinien 51 und 151 und zwischen Ammerseestraße und Gondrellplatz die Tram 18.

Die Tram 18 wird von 3. August bis zum 9. August zwischen Ostfriedhof und Schwanseestraße durch Busse ersetzt. Aus der Innenstadt kommend fahren die Züge ab Ostfriedhof weiter als Tram 25 nach Grünwald. Bei der Tram 25 fahren Ersatzbusse, und zwar im Abschnitt zwischen Ostfriedhof und Max-Weber-Platz – und das bis November!

August bis September: Linie 25 nur von Grünwald bis Ostfriedhof

Von 3. August bis voraussichtlich 22. November fährt die Linie 25 von Grünwald aus nur bis zum Ostfriedhof. Von 3. August bis zum 9. August fahren die Züge ab Ostfriedhof weiter, die Tram 18 über das Sendlinger Tor und Hauptbahnhof zum Gondrellplatz.

Ab 10. August fahren die Züge ab Ostfriedhof weiter zum St.-Martins-Platz und wenden dort. Wer weiter bis zum Max-Weber-Platz möchte, muss während der gesamten Bauzeit auf den Ersatzbus 25 umsteigen. Dieser fährt allerdings nicht auf dem regulären Linienweg der Tram, sondern nutzt im Laufe der Bauzeit drei verschiedene Routen. Die Haltestelle Wörthstraße wird vom Ersatzverkehr während der gesamten Bauzeit nicht bedient.

Phase 1: 3. August bis 9. August

Der Ersatzbus 25 bedient den Linienweg Max-Weber-Platz – Rosenheimer Platz – Ostfriedhof und fährt weiter als Ersatzbus 18 via Giesing Bf. zur Schwanseestraße.

Die Haltestelle Regerplatz entfällt in beiden Richtungen, die Busse halten am Max-Weber-Platz, Wiener Platz, Am Gasteig, Rosenheimer Platz, Orleansstraße, Auerfeldstraße, Aurbacherstraße, Carl-Amery-Platz und Ostfriedhof.

Phase 2: 10. August bis 23. August

Der Ersatzbus 25 fährt vom Max-Weber-Platz über den Rosenheimer Platz, Ostfriedhof weiter zur Silberhornstraße. Der Halt am Regerplatz entfällt weiterhin in beiden Richtungen, die Busse bedienen die gleichen Haltestellen wie in Phase 1, fahren nach dem Ostfriedhof aber zusätzlich noch weiter zum St.-Martins-Platz und bis zur Silberhorn-/Ichostraße.

Phase 3: 24. August bis 22. November

Der Ersatzbus 25 vom Max-Weber-Platz fährt über den Rosenheimer Platz, Ostfriedhof bis zum U-Bahnhof Silberhornstraße. Dabei kann in Richtung Max-Weber-Platz nun auch wieder der Regerplatz bedient werden, in Richtung Ostfriedhof fahren die Busse weiterhin über die Welfenstraße.

Es werden folgende Haltestellen angefahren: Max-Weber-Platz, Wiener Platz, Am Gasteig, Rosenheimer Platz, Orleansstraße, Auerfeldstraße, Regerplatz, Schwester-Eubulina-Platz, Aurbacherstraße, Carl-Amery-Platz, Ostfriedhof, St.-Martins-Platz und Silberhorn-/Ichostraße.