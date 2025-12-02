Die neue Masche im Rezept-Betrug: Besonders ein Medikament wird sich oft erschlichen

Gefälschte Rezepte für teure Medikamente sorgen bundesweit für Ermittlungen – in München sitzen bereits zwölf Verdächtige in Untersuchungshaft.

Ermittler sehen einen drastischen Anstieg bei Fällen von gefälschten Rezepten. "Es ist kein Randphänomen, das hält uns ganz schön auf Trab", sagt Marie-Anne Tokaji von der Staatsanwaltschaft München. Dabei gehe es nahezu ausschließlich um als Abnehmspritzen bekanntgewordene Medikamente wie Ozempic, die Diabetespatienten als Kassenleistung verschrieben werden können.

Profitabler Weiterverkauf

Die Masche: Entsprechende Rezepte werden von den Tätern gefälscht, für zehn Euro Zuzahlung in der Apotheke eingelöst - und die Medikamente dann für hunderte Euro weiterverkauft. Allein die Staatsanwaltschaft München führt demnach "eine Vielzahl von Verfahren in dem Deliktsbereich", zwölf Beschuldigte befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Mehr als 40 mutmaßliche Täter mit Bezug zu Taten in München wurden nach Angaben Tokajis identifiziert - und rund 390 weitere im gesamten Bundesgebiet.

Neuerdings seien auch nicht nur Medikamente betroffen, die das Abnehmen erleichtern sollen, sondern auch "hochpreisige Krebsmedikamente", die um die 6.000 Euro kosten und von den Tätern mutmaßlich ins Ausland verkauft werden - vor allem nach Russland.