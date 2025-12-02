AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Die neue Masche im Rezept-Betrug: Besonders ein Medikament wird sich oft erschlichen

Die neue Masche im Rezept-Betrug: Besonders ein Medikament wird sich oft erschlichen

Gefälschte Rezepte für teure Medikamente sorgen bundesweit für Ermittlungen – in München sitzen bereits zwölf Verdächtige in Untersuchungshaft.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Vor allem Rezepte für Abnehmspritzen werden nach Angaben der Ermittler gefälscht. (Symbolbild)
Vor allem Rezepte für Abnehmspritzen werden nach Angaben der Ermittler gefälscht. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Ermittler sehen einen drastischen Anstieg bei Fällen von gefälschten Rezepten. "Es ist kein Randphänomen, das hält uns ganz schön auf Trab", sagt Marie-Anne Tokaji von der Staatsanwaltschaft München. Dabei gehe es nahezu ausschließlich um als Abnehmspritzen bekanntgewordene Medikamente wie Ozempic, die Diabetespatienten als Kassenleistung verschrieben werden können. 

Profitabler Weiterverkauf

Die Masche: Entsprechende Rezepte werden von den Tätern gefälscht, für zehn Euro Zuzahlung in der Apotheke eingelöst - und die Medikamente dann für hunderte Euro weiterverkauft. Allein die Staatsanwaltschaft München  führt demnach "eine Vielzahl von Verfahren in dem Deliktsbereich", zwölf Beschuldigte befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Mehr als 40 mutmaßliche Täter mit Bezug zu Taten in München wurden nach Angaben Tokajis identifiziert - und rund 390 weitere im gesamten Bundesgebiet.

Neuerdings seien auch nicht nur Medikamente betroffen, die das Abnehmen erleichtern sollen, sondern auch "hochpreisige Krebsmedikamente", die um die 6.000 Euro kosten und von den Tätern mutmaßlich ins Ausland verkauft werden - vor allem nach Russland.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Radl Rainer vor 8 Minuten / Bewertung:

    Wir müssen endlich Papierrezepte verbiete und digitale Rezepte als einziges Mittel zulassen. So wie Bargeld wird bei handschriftlichen bzw. einfachst zu fälschenden Papierrezepten die Allgemeinheit um Milliarden geschädigt. Steuerbetrug, Geldwäsche, Kassenbetrug etc.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.