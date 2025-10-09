Erhebliche Behinderungen: Feuerwehreinsatz in Münchner U-Bahn

Im Bereich des Odeonsplatzes kommt es aktuell zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr. Ein Zug musste wegen einer Rauchentwicklung geräumt werden. Die Feuerwehr ist im Einsatz, der Grund inzwischen bekannt.

Rauchentwicklung am Odeonsplatz - die Züge der Linien U3, U4, U5 und U6 halten aktuell nicht am U-Bahnhof.(Symbolbild)

Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilt, kommt es im Bereich Odeonsplatz auf den Linien U3, U4, U5 und U6 derzeit zu erheblichen Behinderungen. Die Züge der Linien U3, U4, U5 und U6 halten aktuell nicht am U-Bahnhof Odeonsplatz. Fahrgäste sollen bitte während der Störung auf die Buslinien 100 und 153 ausweichen. Wegen des hohen Andrangs müsse aber auch dort mit Verzögerungen gerechnet werden.

Rauchentwicklung, Einsatzkräfte vor Ort

Gegenüber der Abendzeitung teilt die Feuerwehr mit, dass im Bereich Odeonsplatz über die Kameras eine leichte Rauchentwicklung festgestellt worden sei. Ein Zug sei aus diesem Grund inzwischen geräumt worden. Einsatzkräfte überprüfen aktuell vor Ort die Lage. Ein AZ-Reporter berichtet von vor Ort, dass Züge am Odeonsplatz zuvor nicht die Türen öffnen durften.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass ein Kabel der U-Bahn die Stromschiene an der Haltestelle berührt und damit wohl einen Kurzschluss verursacht habe, wie ein MVG-Sprecher gegenüber der AZ mitteilt.

Der Odeonsplatz ist aktuell für den U-Bahnverkehr gesperrt. Grund ist laut Feuerwehr eine "leichte Rauchentwicklung" in einem Zug. © AZ

Die Züge der Linien U3 und U6 sollen wieder regulär fahren, auf den Linien U4 und U5 sei derzeit weiterhin mit Verspätungen zu rechnen. Fahrgäste sollen vor Ort auf Anzeigen und Lautsprecherdurchsagen achten. Wie die MVG mitteilt, werden die Behinderungen voraussichtlich noch bis 11.30 Uhr dauern.