Nach 10 Jahren im Tierheim hat der geliebte Kelpiemischling Turco seine letzte Reise angetreten. Sein Abschied hinterlässt eine tiefe Trauer bei den Mitarbeitern, die ihn als treuen Freund und besonderen Charakter schätzten.

08. Oktober 2025 - 20:44 Uhr

Von einem gebrochenen Herzen sprechen die Münchner Tierheim-Mitarbeiter in einer Mitteilung. Denn ihr liebster Kelpiemischling Turco ist tot. Am vergangenen Freitag haben sie Abschied von ihm genommen. Turco hatte offenbar eine unheilbare Krebserkrankung, weshalb sich das Tierheim für "eine Euthanasierung" entschloss.

Einst wurde Turco auf einer türkischen Müllkippe gefunden

Demnach war Turco Deutschlands längster Tierheimbewohner. Zehn Jahre lebte er dort und wurde zum Haushund. Die Mitarbeiter sind tief bewegt. Der Mischling sei in der Zeit zu einem treuen Freund, Schicksals- und Weggefährten geworden. 13 Jahre wurde Turco alt.

Seither sei nichts mehr, wie es war "und wir sind in tiefer Trauer", heißt es im öffentlichen Abschied. Turco wurde 2012 in der Türkei geboren. Man fand ihn auf einer Müllkippe. Nach einer Bauchspeichelkrankheit landete er 2015 im Tierheim, wo er sich geborgen und geliebt gefühlt habe.

Turco blieb für immer ein charmanter Sonderling

Mehrere Adoptionsversuche waren bei Turco gescheitert, weil er sich nicht in neue Lebensumstände eingewöhnen konnte. Offenbar war er schon zu sehr das Leben im Tierheim gewohnt.

Jahrelang sei der Mischling auch in ein Trainingsprogramm integriert gewesen, habe große Fortschritte gemacht. Und dennoch blieb Turco wohl immer das, was man bei Menschen einen "Sonderling" nennt. Er schien immer viel zu schnell überreizt zu sein.

Dennoch liebten ihn die Tierheim-Betreuer. "Turco war ein charmanter und sensibler Begleiter, dessen Vertrauen man sich erarbeiten musste", schreiben sie. Ein Charaktertyp, würde man bei Menschen sagen.