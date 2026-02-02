Er ist einer der großen deutschen Musikstars: Jetzt verlängert er seine Tour und kommt auch nach München

Apache 207 setzt seine erfolgreiche Arena-Tour fort: Im Herbst 2026 wird der Rapper Zusatzshows in neun deutschen Städten spielen. Der Vorverkauf startet in wenigen Tagen.

Apache 207 begeisterte seine Fans beim ersten von drei Konzerten in der Münchner Olympiahalle - im Herbst 2026 er wieder Arena-Shows spielen.

Gute Nachrichten für Fans von Apache 207 (28): Der Rapper erweitert seine laufende Arena-Tour um zahlreiche Zusatzkonzerte. Im September und Oktober 2026 wird der 28-Jährige .

Die aktuelle Tournee des Musikers aus Ludwigshafen startete im November 2025. Im Februar stehen noch . Besonderes Merkmal der Show ist ein aufwendig umgebautes Flugzeug, das als Bühne dient und mitten in den Arenen aufgebaut wird. Diese ungewöhnliche Kulisse soll auch bei den Zusatzterminen zum Einsatz kommen.

Vorverkauf beginnt am 6. Februar

Die neuen Auftritte führen Apache 207 quer durch die Republik. Den Auftakt bilden zwei Konzerte am 11. und 12. September 2026 in Hannover. Anschließend geht es nach Berlin, Stuttgart und Mannheim, wo jeweils Doppelshows geplant sind. In Frankfurt steht ein einzelner Auftritt am 26. September auf dem Programm.

Der Oktober beginnt mit zwei Konzerten in München am 1. und 2. des Monats. Weitere Doppeltermine folgen in Köln sowie Hamburg. In Düsseldorf tritt der Künstler am 9. Oktober einmal auf. Das Tourfinale findet am 11. und 12. Oktober in der Hansestadt statt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der offizielle Ticketverkauf für die Zusatzshows startet am 6. Februar um 15 Uhr. Die Karten sind über "eventim.de" erhältlich. Apache 207 zählt zu den erfolgreichsten deutschen Rappern der vergangenen Jahre. Mit Hits wie "Roller" oder "Fame" erreichte er ein Millionenpublikum. Seine Konzerte sind regelmäßig schnell und restlos ausverkauft.