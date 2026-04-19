Er gründete Sausalitos und Hans im Glück – jetzt setzt er auf diese neue Gastro-Kette

Vom Koch im Münchner Hofbräukeller zu einem der erfolgreichsten Gastronomen: Thomas Hirschberger spricht im AZ-Interview über den Wandel in der Gastronomie und seine Leidenschaft für den TSV 1860.

Mit Superschmarrn will Thomas Hirschberger eine Kette rund um Kaiserschmarrn etablieren und expandieren. Im AZ-Interview verrät der 63-Jährige mehr über seine Pläne – und was aus seiner Sicht Restaurants auch in Zukunft attraktiv macht.

AZ: Herr Hirschberger, vor über 30 Jahren gründeten Sie die mexikanische Restaurantkette Sausalitos, rund 15 Jahre später folgten Burger mit Hans im Glück – mit beiden Systemgastronomien waren Sie sehr erfolgreich. Wie haben Sie angefangen?

THOMAS HIRSCHBERGER: Ich habe Koch gelernt. Ich wollte schon immer etwas mit Essen und mit Menschen machen.



Wo haben Sie gelernt?

Im Münchner Hofbräukeller am Wiener Platz. Danach bin ich ein bisschen durch die Gastros getingelt und ins Ausland gegangen. Ich war in Südafrika, in Zimbabwe und Syrien. Ich habe in Hotels gearbeitet und später dann auf einem Kreuzfahrtschiff. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Ende der 80er sind wir dann wieder zurück nach München gezogen und haben dort mit Gastro angefangen.



Was war Ihr erstes Projekt in München?

Das war das Enchilada, ein Mexikaner in der Gabelsbergerstraße. Den hatten wir fünf Jahre. Danach kam Sausalitos für zehn Jahre. Dann Hans im Glück für zehn Jahre. Und jetzt Superschmarrn. Das Restaurantdesign hat dabei immer meine Frau gemacht.

"Meine Welt ist in der Kneipe"

Sausalitos hat 2025 Insolvenz angemeldet, aber die Burgerkette Hans im Glück ist immer noch erfolgreich. Warum haben Sie sich 2017 dazu entschieden, Sausalitos zu verkaufen – und später auch Hans im Glück?

Weil ich immer wieder etwas Neues machen möchte. Und wenn etwas zu corporate wird, also zu betriebswirtschaftlich und ich nur noch mit Anwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern zu tun habe – das ist nicht meine Welt. Meine Welt ist in der Kneipe, meine Welt ist in der Gastronomie, meine Welt sind Leute, mit denen ich gerne zu tun haben will.

Der Gründer von Hans im Glück, Thomas Hirschberger.



In letzter Zeit hört man immer wieder davon, dass die Gastronomie in einer Krise steckt. Wie sehen Sie das?

Krise ist so ein schlimmes Wort. Jede Zeit bringt ihre eigene Herausforderung mit sich. Das Verhalten der Leute ändert sich, und die Wertigkeit. Das ist aber nicht nur in der Gastro so: Früher wollte jeder zum Beispiel ein Auto haben. Das interessiert heute nicht mehr so viele. Oder man wollte in schicken Clubs abhängen mit Glitzer, Gloria und Donner. Heute tut es genauso gut – oder sogar besser – ein Tragerl Bier im Englischen Garten oder selber grillen an der Isar. Es ist ein bisschen down to earth – weg von Glitzer und Glamour. Ich finde das grundsätzlich sympathisch. Als Gastronom muss man sich darauf halt einstellen.



Also alles eine Frage der Anpassungsfähigkeit?

Es gab mit Sicherheit schon bessere Zeiten. Seit Corona hat es sich nicht mehr so richtig nach oben entwickelt. Was wir also tatsächlich haben, ist eine Ergebniskrise. Wir verdienen einfach weniger Geld im Moment, weil die Kosten extrem sind. Und du kannst das nicht so an die Gäste weitergeben, denn dann kaufen sie es nicht.



In der Gastro-Branche gibt es die Idee von dynamischen Preisen. Dass zum Beispiel das Schnitzel mittags weniger kostet als abends. Kann das aus der Ergebniskrise helfen?

Das ist betriebswirtschaftlich bestimmt nicht sinnvoll. Wenn wir immer billiger, billiger, billiger werden, kommen wir nicht vorwärts. Für zehn Euro kann man kein bedientes Mittagessen in einem schönen Ambiente, mit motivierten Mitarbeitern anbieten und gleichzeitig Geld verdienen. Außerdem ist es schwer, dem Gast zu vermitteln, dass die Pizza mittags zehn Euro kostet und abends 20. Man sollte lieber versuchen, attraktiver zu werden – zum Beispiel, indem man zu bestimmten Zeiten die Pommes oder den Salat umsonst mit dazu gibt.

Das macht München zu einer Stadt mit Sonderstatus

Denken Sie, dass es wirtschaftlich für die Gastro auch irgendwann wieder bergauf geht?

Das muss es, weil sonst werden bald 30, 40 Prozent der Gastronomiebetriebe verschwunden sein. Es verschwinden ja sowieso schon jede Menge, zwar schleichend, weil immer mal wieder jemand nachkommt, aber es wird weniger.

Auch hier in München?

München hat einen Sonderstatus, aber das beginnt schon am Stadtrand. Und gerade im ländlichen Bereich haben sie ja schon jetzt kaum noch welche.

Drinnen gibt es Kaiserschmarrn mit verschiedenen Toppings, draußen Getränke zum Mitnehmen: die Bar vor dem Superschmarrn in der Schellingstraße 16. © privat

Was macht München zu einer Stadt mit Sonderstatus?

Wir haben einen starken Tourismus und immer noch eine sehr gute Einkommensstruktur. Und man muss auch sagen, dass viele Kollegen hier einen guten Job machen und es schaffen, attraktiv zu bleiben.

"Für mich ist jedes neue Lokal interessant"

Welche Restaurants sind denn für Sie persönlich attraktiv?

Für mich ist jedes neue Lokal interessant. Ich habe nicht den Stamm-Italiener oder Stamm-Bayern. Grundsätzlich gehen meine Frau und ich gerne asiatisch essen, aber wir mögen es auch mal gut bürgerlich – also eigentlich querbeet. Nur Italienisch ist nicht so meins, das finde ich nicht so spannend.



Wie häufig sind Sie und Ihre Frau auswärts essen?

Schon drei- bis viermal die Woche – allein aus beruflichem Interesse.



Bei so viel Input haben Sie bestimmt immer wieder neue Ideen für eigene Projekte. Gibt es gerade etwas Neues, an dem Sie planen?

Nein, aktuell setzen wir unseren Fokus voll auf Superschmarrn. Gerade haben wir das dritte Lokal in Heilbronn eröffnet und das vierte machen wir jetzt in Stuttgart auf. Wenn alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen, werden wir damit richtig in Expansion gehen.

Warum haben Sie sich nach den beiden Standorten in München überhaupt für Heilbronn und Stuttgart entschieden?

Weil das ehemalige Sausalitos -Standorte sind, die ich gut kenne und die ich aus der Insolvenz zurückgekauft habe.

Bei all Ihrer Erfahrung: Was war bisher Ihr größter gastronomischer Erfolg?

Zurückschauen tue ich nicht. Es waren viele gute Entscheidungen dabei, aber auch viele schlechte. Es muss eben immer eine gute mehr als schlechte sein.



Das scheint bei Ihnen funktioniert zu haben. Was würden Sie jungen Gastronomen raten, die mit ihrer Idee noch ganz am Anfang stehen?

Sie sollen auf keinen Fall Unsummen in die Ausstattung von ihrem Lokal oder Technik oder sonst irgendwas investieren. Denn wenn sie sich erst einmal finanziell übernommen haben, kommen sie aus der Spirale nicht mehr heraus. Ich glaube, heutzutage ist mehr die Idee des Produkts gefordert. Ich würde raten, dass man sich darauf konzentriert und da einen ganz sauberen Job macht – und erst einmal ausprobiert, ob die Gäste das annehmen wollen. Viele gute Konzepte sind mit ganz kleinem Budget entstanden – auch bei uns.

"Da war Giesing dann nicht mehr ganz so blau"

Beim Konzept Superschmarrn haben Sie sich mit den Brüdern Patrick und Philip Düwel zusammengetan. Wie haben Sie sich kennengelernt?

Wir sind Nachbarn am Campingplatz.



Eine Begeisterung für Camping würde man bei einem der erfolgreichsten Gastronomen Deutschlands wohl nicht sofort vermuten. Eine weitere Leidenschaft von Ihnen: der TSV 1860. Seit vielen Jahren sind Sie bekennender Löwen-Fan. Wie kam es dazu?

Ich bin in Giesing geboren, das ging gar nicht anders. Die ganze Straße, in der ich gewohnt habe, war Fan. Dann kamen allerdings die glorreichen 70er der anderen – und in meiner Klasse waren wir plötzlich nur noch zwei Sechzig-Fans. Da war Giesing dann nicht mehr ganz so blau.



Haben Sie mal darüber nachgedacht, die Seiten zu wechseln?

Nein, unmöglich – einmal Löwe, immer Löwe.

"Irgendjemand muss das bezahlen"

Vor ein paar Jahren war Ihr Ziel, das Löwenrudel anzuführen und Präsident des Vereins zu werden. Haben Sie immer noch Interesse daran, gestalterisch mitzuwirken?

Nein. Alles hat seine Zeit und die Zeit ist vorbei. Ich bin nach wie vor Fan, aber dahingehend habe ich keine Ambitionen mehr.



Der jordanische Investor Hasan Ismaik möchte seine Anteile nach 15 Jahren verkaufen. Seine Zeit beim Verein ist von Konflikten geprägt. Aus Ihrer Sicht als Fan: Was ist schief gelaufen?

Man hat es nicht geschafft, mit der anderen Mentalität zu matchen – auf beiden Seiten nicht. Es werden sich die handelnden Personen ändern müssen, die Spitze. Hoffentlich kommen die dann besser miteinander aus, aber solange Ismaik seine Anteile nicht verkauft hat, wird sich dieses Dilemma nicht auflösen – weder sportlich noch wirtschaftlich.



Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Vereins?

Dass sich beim Thema Stadion etwas tut. Ob das jetzt in Giesing ist oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Giesing gerne, aber irgendjemand muss das bezahlen – die Stadt wird das nicht sein. Und ich würde mir wünschen, dass wir endlich mal Zweite Liga spielen, weil auf das Gegurke in der Dritten Liga habe ich keine Lust mehr.