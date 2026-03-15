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Entspannte Ausflüge: So beliebt ist der Münchner Bergbus

Steigende Fahrgastzahlen: Der Münchner Bergbus bringt heuer wieder Ausflügler zu beliebten Zielen im Alpenvorland, in den bayerischen Alpen und in Tirol. Am 23. Mai geht's los.
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Fahrgäste der MVV-Bergbus-Linie 996 Pasing-Neuschwanstein steigen in Schwangau aus. (Archivbild)
Fahrgäste der MVV-Bergbus-Linie 996 Pasing-Neuschwanstein steigen in Schwangau aus. (Archivbild) © IMAGO/Michael Nguyen

Was als Pilotprojekt des Alpenvereins München & Oberland begann, ist längst zu einem festen Bestandteil des überregionalen ÖPNV-Angebots geworden: Am 23. Mai startet der Münchner Bergbus in seine dritte Saison und ist bis 25. Oktober wieder an allen Wochenenden und Feiertagen unterwegs.

Die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) bezeichnet sein Projekt als "erfolgreiches Modell für den Freizeitverkehr" und wartet mit steigenden Fahrgastzahlen auf. 2025 wurden die Busse von etwa 11.500 Fahrgästen genutzt, teilt der MVV mit. Das entspreche einer Steigerung von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2024).

Unter dem Motto "klimafreundlich zum Wandern in die Berge" sollen die Bergbusse auch in diesem Jahr wieder im Alpenvorland, in den bayerischen Alpen und in Tirol beliebte Ausflugs- und Wanderzielen ansteuern, die ansonsten mit Bus und Bahn nur schwer erreichbar sind.

Das MVV-Angebot Bergbus geht heuer ins dritte Jahr. (Archivfoto)
Das MVV-Angebot Bergbus geht heuer ins dritte Jahr. (Archivfoto) © IMAGO/NurPhoto

Die Bergbus-Linie 396 fährt in Richtung Bayrischzell, Leitzachtal /Ursprungpass (Landkreis Miesbach) und weiter nach Thiersee in Tirol, während die Bergbus-Linie 996 Pfronten im Ostallgäu ansteuert und weiter zur Wieskirche im Landkreis Weilheim-Schongau verkehrt.

Laut MVV waren die Top-3-Ziele auf der Linie 396 im vergangenen Jahr Hinterthiersee Dorf, Bayrischzell und Wendelstein-Seilbahn, während die drei beliebtesten Ziele der Linie 996 Schloss Neuschwanstein, Schwangau Tegelbergbahn und Pfronten-Steinach hießen.

Die Verbindungen Ostbahnhof – Hinterthiersee Dorf (Linie 396) und Pasing – Schloss Neuschwanstein (Linie 996) wurden am meisten genutzt. Für die Linie 396 lag die Zahl der Fahrgäste im vergangenen Jahr bei rund 5800, die Linie 996 nutzten im vergangenen Jahr etwa 5650 Menschen.

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3 Kommentare
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  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:

    Im Gegensatz zur Bimmelbahn gibt es in den Bussen keine Toiletten, und der Vierbeiner darf auch nicht mitfahren.

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  • marshal vor 26 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Die Fahrt nach Neuschwanstein dauert 2h. Das sollte Auszuhalten sein.

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  • Therapeut vor 10 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Ja, man muss verrückt sein, sich diese Tortour trotz solch unzumutbarer Zustände anzutun.
    Ihnen viel Spaß mit der Bimmelbahn oder mit Ihrem Auto. Ach nee, sorry, Sie fahren ja nirgendwo hin, weil Sie überall ein Haar in der Suppe finden.

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