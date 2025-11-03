Der Stadtspaziergänger auf Entdeckungstour am riesigen Gebäude, ein Ort, der vielen gar nicht so bekannt sein dürfte.

XXL: Der Schuh Bertl vor seinem Geschäft in der Kohlstraße mit dem größten Schuh, den er jemals für einen Mann angefertigt hat.

Vorm Europäischen Patentamt: Der Föhn-Sturm lässt ganz Europa flattern. Wer genau hinschaut, sieht auch ein Stück vom Deutschen Museum.

Es war früh und es war kalt gewesen, als ich mit meiner Hündin Shana im Englischen Garten beim Spaziergang war. Einige Stunden später, ich war in der Innenstadt unterwegs, brach der Föhn durch – und dann ging der Sturm los.

Die Blätter in den Bäumen, die sich schon dem Herbst ergeben hatten, flogen als erstes durch die Luft. Trockene Äste verabschiedeten sich. Auf Höhe des Europäischen Patentamts, unweit der Isar, sah ich dann ein seltenes Schauspiel.

Stadtspaziergänger in München: Erst föhnig, dann regnerisch

Normalerweise hängen die vielen Flaggen der europäischen Länder eher lasch an den Masten, aber heute knatterten sie fröhlich im Sturm und Gegenlicht, immer wieder durchschossen von der strahlenden Sonne. Mit meinem extremen Weitwinkelobjektiv machte ich dann die Aufnahme, deren Titel auch lauten könnte: "Europa, sturmgebeutelt".

Ein paar Tage später, der Föhn war bereits Geschichte, war ein Regengebiet über München gezogen. Ich stand am Gärtnerplatz und schlenderte in die Corneliusstraße. Gegenüber, vor einem Laden, lag auf einem Hundekissen, völlig entspannt, ein Hund im Tiefschlaf. Schön zuzuschauen. Ich habe auch so einen Wachhund. Ab und zu wach . . .

Kurz vor der Brücke, auf der linken Seite, stehen ja die großen Gebäude des Patentamts. Fast eingekreist von einem kleinen Park mit schönen, alten Bäumen. Die Fahnen hingen diesmal gelangweilt an den Masten.

Erinnerungen beim Bertl auffrischen

Ich bog in die Kohlstraße ab. Hatte ich hier nicht mal, vor etlichen Jahren, irgendwo den Schuh Bertl fotografiert und dokumentiert, wie man Haferlschuhe aus einem Stück Leder fertigt, also ohne Naht an den Fersen? Ein kleines Stück weiter konnte ich den Laden ausmachen. Die alten Erinnerungen wurden aufgefrischt. Ja, damals, als ich einige Stunden vor Ort war, gab es zum Abschluss eine Brotzeit mit frischem Brot und einer hausgemachten Leberwurst.

Diesmal blieb dafür keine Zeit. Bertl hatte noch einen Termin, und ich musste auch weiter, aber er posierte noch, mit dem größten Schuh, den er für einen Kunden gemacht hatte, auf der Bank vorm Geschäft. Das erste Paar von Bertl hatte der Kunde aufgetragen – und das zweite Paar leider nicht mehr erlebt. So können wir nun den riesigen Schuh bewundern. Schön, wieder einmal hier gewesen zu sein!

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr

Sigi Müller