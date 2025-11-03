AZ-Plus
Serie

Entdeckungstour durch München: Seltenes Schauspiel unweit der Isar

Der Stadtspaziergänger auf Entdeckungstour am riesigen Gebäude, ein Ort, der vielen gar nicht so bekannt sein dürfte.
Sigi Müller |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Vorm Europäischen Patentamt: Der Föhn-Sturm lässt ganz Europa flattern. Wer genau hinschaut, sieht auch ein Stück vom Deutschen Museum.
Sigi Müller 9 Vorm Europäischen Patentamt: Der Föhn-Sturm lässt ganz Europa flattern. Wer genau hinschaut, sieht auch ein Stück vom Deutschen Museum.
Herbstbuntes am Gärtnerplatz.
Sigi Müller 9 Herbstbuntes am Gärtnerplatz.
Da röhrt der Hirsch: eine Kneipe am Anfang der Corneliusstraße.
Sigi Müller 9 Da röhrt der Hirsch: eine Kneipe am Anfang der Corneliusstraße.
Bitte nicht stören: ein Wach- äh, Schlafhund vor dem Grapes Concept Store in der Corneliusstraße.
Sigi Müller 9 Bitte nicht stören: ein Wach- äh, Schlafhund vor dem Grapes Concept Store in der Corneliusstraße.
Und ein kleiner Park lässt sich hier auch besichtigen.
Sigi Müller 9 Und ein kleiner Park lässt sich hier auch besichtigen.
Echt riesig: das Europäische Patentamt.
Sigi Müller 9 Echt riesig: das Europäische Patentamt.
Riesenkugeln: 15 Stück gibt’s davon am Patentamt.
Sigi Müller 9 Riesenkugeln: 15 Stück gibt’s davon am Patentamt.
XXL: Der Schuh Bertl vor seinem Geschäft in der Kohlstraße mit dem größten Schuh, den er jemals für einen Mann angefertigt hat.
Sigi Müller 9 XXL: Der Schuh Bertl vor seinem Geschäft in der Kohlstraße mit dem größten Schuh, den er jemals für einen Mann angefertigt hat.
AZ-Stadtspaziergänger Sigi Müller.
Sigi Müller 9 AZ-Stadtspaziergänger Sigi Müller.

Es war früh und es war kalt gewesen, als ich mit meiner Hündin Shana im Englischen Garten beim Spaziergang war. Einige Stunden später, ich war in der Innenstadt unterwegs, brach der Föhn durch – und dann ging der Sturm los.

Die Blätter in den Bäumen, die sich schon dem Herbst ergeben hatten, flogen als erstes durch die Luft. Trockene Äste verabschiedeten sich. Auf Höhe des Europäischen Patentamts, unweit der Isar, sah ich dann ein seltenes Schauspiel.

Stadtspaziergänger in München: Erst föhnig, dann regnerisch

Normalerweise hängen die vielen Flaggen der europäischen Länder eher lasch an den Masten, aber heute knatterten sie fröhlich im Sturm und Gegenlicht, immer wieder durchschossen von der strahlenden Sonne. Mit meinem extremen Weitwinkelobjektiv machte ich dann die Aufnahme, deren Titel auch lauten könnte: "Europa, sturmgebeutelt".

Ein paar Tage später, der Föhn war bereits Geschichte, war ein Regengebiet über München gezogen. Ich stand am Gärtnerplatz und schlenderte in die Corneliusstraße. Gegenüber, vor einem Laden, lag auf einem Hundekissen, völlig entspannt, ein Hund im Tiefschlaf. Schön zuzuschauen. Ich habe auch so einen Wachhund. Ab und zu wach . . .

Kurz vor der Brücke, auf der linken Seite, stehen ja die großen Gebäude des Patentamts. Fast eingekreist von einem kleinen Park mit schönen, alten Bäumen. Die Fahnen hingen diesmal gelangweilt an den Masten.

Erinnerungen beim Bertl auffrischen

Ich bog in die Kohlstraße ab. Hatte ich hier nicht mal, vor etlichen Jahren, irgendwo den Schuh Bertl fotografiert und dokumentiert, wie man Haferlschuhe aus einem Stück Leder fertigt, also ohne Naht an den Fersen? Ein kleines Stück weiter konnte ich den Laden ausmachen. Die alten Erinnerungen wurden aufgefrischt. Ja, damals, als ich einige Stunden vor Ort war, gab es zum Abschluss eine Brotzeit mit frischem Brot und einer hausgemachten Leberwurst.

Diesmal blieb dafür keine Zeit. Bertl hatte noch einen Termin, und ich musste auch weiter, aber er posierte noch, mit dem größten Schuh, den er für einen Kunden gemacht hatte, auf der Bank vorm Geschäft. Das erste Paar von Bertl hatte der Kunde aufgetragen – und das zweite Paar leider nicht mehr erlebt. So können wir nun den riesigen Schuh bewundern. Schön, wieder einmal hier gewesen zu sein!

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr

Sigi Müller

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.